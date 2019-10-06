لجنة تحكيم سباق الهجن بشرم الشيخ تعلن اسماء الفائزين.. تعرف عليهم

كتب ـ محمد حسين

أعلنت اللجنة المحكمة لمهرجان شرم الشيخ لسباق الهجن الجارية فعالياته فى مدينة شرم الشيخ اسماء الفائزين بالعشر مراكز الأولى فى الأشواط التى جرت ثالث ايام المهرجان خلال فترة المساء.

والفائزون هم فى الشوط ال17 سن اول صريمة قعدان لمسافة 4كيلو مترات جاء فى المراكز الأولى (احمشان) لخليل ابوعكفة بزمن 6,9، و (العريس) ل حامد حسين حويطات بزمن 7.0، و(مضيحى) ل سعيد عليقات بزمن 7.35، وسعيد حويطات بزمن7,45، (شعيلان) ل ايمن سليمان بزمن 7.55، (سمحان) لعطية حميد بزمن 7.59، (مروح) ل جمعه حرب بزمن 8,0، (غازى) لحماد سلمان بزمن 8.2، (جران) لمحمد عيايدة بزمن 8,10، (مطراف ) ل زايد سليمان بزمن 8.35.

الشوط 19 سن مفتوح على مسافة 4 كيلو مترات جاء ترتيب الفائزين بالتتابع : باسم الزميلى اعليقات بزمن 6,55، صالح القرارشة بزمن 6,55، محمد ترابين 6,59، ايمن حويطات 7.0، يوسف عيايادة بزمن 7.25، سالم جميع والاد سعيد بزمن 7,46، زايد تياها بزمن 7.55، حسان حسين حويطات بزمن 7.59، زايد سليمان بزمن 8.0، عليان محمد عليقات بزمن 8.23.

الشوط 20 سن ثان صريمة قعدان فاز لها : ابراهيم الزميلى بزمن 6.55، مصطفى جمعه بزمن 6.57، صالح ابومعمر بزمن 6.59، يوسف حويطات بزمن 7.0، عمر حويطات بزمن 7.25، سوبلم ابوحماد بزمن 7.46، عواد عليان بزمن 7.55، فرج القريشى بزمن 8.00، سلمان بوموسى بزمن 8.3، بدر محمد بزمن 8.37.

الشوط 21 سن ثانى صريمة قعدان على مسافة 4 كيلو مترات فاز بها : (غزيلان ) مضعان ترابين 6.44، (سعدان) صبيح عياد عيايادة بزمن 6,48، (الحر) ل حسن سالم بزمن 6,57، (كساب) لمبارك حويطات بزمن 7.00، (ضبعان) عبدالعزيز الزميلى بزمن 7.35، (السلهود) لسليم جراجره بزمن 7.45، (غبشان) ل سالم هاشل بزمن 7,53، (سمحان) ل عياد صالح بزمن 7.59، (عويجان) ل يوسف سعد بزمن 8.0.

الشوط 22 سن ثانى صريمة لمسافة كيلو مترات حققت فيه الفوز الهجن : (الجواد) ل كريم سلمى عيايدة بزمن 6.57.6، (ضبعان) لفراج عطية اولاد سعيد بزمن 6.59، (مسيطر) ل يوسف حماد عيايدة بزمن 7.0، ( شعيلان) لعيد ابوحرب اولاد سعيد بزمن 7.25، (الكايد ) لعمر عليقات بزمن 7.37، (عزران) لمرعى مزينة بزمن 7.40، (خضيران) لسعيد على عليقات بزمن 7.45، (اشعيلان) لعبدالله حويطات بزمن 7.59،(الملحوس) لفرج حسن قرارشه بزمن 8.0، (المشر) ل عبد العزيز عليقات بزمن 8.35.

الشوط 23 سن اول صريمة على مسافة 4 كيلو مترات وجاء فى المراكز الأولى كلا من سلمى عودة حويطات وسليم حسان وخليل ابوعكفة ومحمد ابو الشيخ واحمد ابوالشيخ وابراهيم مسعد وربيع سريع ومحمود حرب وربيع سريع وسلامة سلمى .

الشوط 24 للقعدان على مسافة 4 كيلو مترات وحققت فيها الفوز الهجن : (السهم) ليوسف عيايدة بزمن6.49، (درع) ل الزميلى عليقات بزمن 6.55، (الحر) ل يحي ربيع مزينة بزمن 6.9،7، ( النجم) ل ربيع تياها بزمن 7.0، (الفارس ) ل عمر عليقات بزمن 7.40، (المنتصر) ل ربيع عليقات بزمن 7.45، ( الديب ) ابراهيم حسن احيوات بزمن 7.55، (الأشقر ) لسليمان احيوات بزمن 8.0، (السلال) ل احمد احويطات بزمن 8.5، (المروح ) ل محمد سلام تياها بزمن 8.35.

الشوط 25 سن عباديات ثنايا، على مسافة 6 كيلو مترات ، فاز بها : احمد ابوعكفة بزمن 10,31، مضعن عيايدة بزمن 10,33، خالد سليمان بزمن 10,37، عادل خضر بزمن 10,48، حسن اولاد سعيد بزمن 10.50، عطوة يوسف الحماضة بزمن 10.55 ، عايد عليان بزمن 10,57، ابراهيم سلمى يزمن 10,59، عايد هليل بومن 11.00، عبدالكريم حماضة بزمن 11,31.

الشوط 26 سن عباديات ثنايا على مسافى 6 كيلو مترات وفاز بها : ابراهيم ابوعكفة بزمن 10.14، محمد ابوعلى ترابين بزمن 10.16، عودة سليمان حويطاتن بزمن 10.18، ابراهيم مزينة 10.28، فرحان الترابين بزمن 10.35، سلامه ابوالشيخ بزمن 10.37، راشد سالم بزمن 10.48، حليل عواد بزمن 10.50، محمد عودة بزمن 10.59، حامد حويطات بزمن 11.12.

الشوط 27 سن مفتوح لمسافة 6 كيلو مترات فاز بها خالد محمد احويطات بزمن 10,33، سلامه ابو الشيخ بزمن 10,35، عيادة الشاعر بزمن 10,39، عودة بلى بزمن 10,42، فرج حسين بزمن 10.48، عودة على ترابين بزمن 10,54، محمد حويطات بزمن 10,57، سعد عليقات بزمن 10,59، محمد عوده بزمن 11.0، سلامه عيايدة بزمن 11.14.

وضمت لجنة التحكيم للسباق فريق الحكام المكون من : خضر اجرابيع سلام ، عمر محمد سلمى القرم، سارى مسلم عليان، موسى عميره عيد، مهدى سالم سليمان سالم.

ومقررا ان تتواصل فعاليات مهرجان شرم الشيخ حتى ظهر الأحد وتختتم بتكريم الفائزين.