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كوريا الجنوبية تنفق 38.3 مليار دولار على شراء الأسلحة الأجنبية منذ عام 2016

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:07 م
كوريا الجنوبية تنفق 38.3 مليار دولار على شراء الأسلحة الأجنبية منذ عام 2016 رئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن

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أنفقت كوريا الجنوبية 38.3 مليار دولار، على شراء الأسلحة من الخارج خلال الفترة من عام 2006 إلى 2018، وذلك وفقا لبيانات صادرة عن إدارة برنامج التطوير الدفاعى فى سول.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطى الحاكم هونج يونج-بيو اليوم /الأحد/ قوله إن الولايات المتحدة احتلت المركز الأول كمصدر للأسلحة لكوريا الجنوبية بقيمة 30.02 مليار دولار، والذي يمثل حوالي 78% من إجمالي واردات أسلحة كوريا الجنوبية من الخارج، تلتها ألمانيا بقيمة تصل إلى 3.44 مليار دولار، تلتها بريطانيا بقيمة 1.09 مليار دولار ، والباقي من دول أخرى لم تذكرها.
وكان أكبر عقد تم توقيعه خلال هذه الفترة، هو صفقة تجاوزت قيمتها 5.87 مليار دولار، لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 من الولايات المتحدة.
وأضاف هونج :" أنه من الضروري أن تسعى البلاد للحد من اعتمادها على الأسلحة الأمريكية، ولتكون قادرة على البحث والتطوير للأسلحة مثل الطائرة المقاتلة، وتتخذ التدابير لتنويع الدول المستوردة للأسلحة".


كوريا الجنوبية

شراء الأسلحة

برنامج التطوير الدفاعى

الولايات المتحدة

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