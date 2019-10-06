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كوريا الجنوبية تبرم اتفاقيات تجارة حرة مع 3 دول فى آسيان بحلول نهاية أكتوبر

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:29 م
كوريا الجنوبية تبرم اتفاقيات تجارة حرة مع 3 دول فى آسيان بحلول نهاية أكتوبر المستشار الرئاسى للشئون الاقتصادية جو هيونج-تشول
أ ش أ

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أعلن المكتب الرئاسى فى سول، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية تسعى لإبرام اتفاقيات فى التجارة الحرة مع الفلبين وإندونيسيا وماليزيا، قبل القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المقرر عقدها فى يوم 25 نوفمبر القادم فى مدينة بوسان الساحلية جنوب شرق سول.
 
من جانبه، قال المستشار الرئاسى للشئون الاقتصادية جو هيونج-تشول، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، بمناسبة تبقى 50 يوما على القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية وآسيان - إن كوريا الجنوبية والدول الأعضاء لآسيان يتشاركون فى ضرورة تعزيز قاعدة التجارة الحرة وسط تزايد الخلاف التجارى بين أقوى اقتصادين وتزايد نزعة الحمائية التجارية.
 
وأفاد أنه تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وآسيان، غير أن البلاد تسعى لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع كل من الفلبين وإندونيسيا وماليزيا لتعزيز التجارة الحرة قبل القمة.
 
وأكد المسئول الكورى، البارز أن هذه القمة المرتقبة تهدف لتعزيز التعاون فى مجال الصناعات المتقدمة مثل المدينة الذكية وغيرها.
 

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ماليزيا

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