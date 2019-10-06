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قوات الإنقاذ النهرى تكثف البحث عن جثمان شاب غرق بنهر النيل فى الصف

الأحد، 06 أكتوبر 2019 08:11 م
قوات الإنقاذ النهرى تكثف البحث عن جثمان شاب غرق بنهر النيل فى الصف غرق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل بالصف.

وتبين من خلال التحريات، أن شاب يدعى " عبد الرحمن. ع " لقى مصرعه غرقا بنهر النيل، وجاري الاستعانة بقوات الإنقاذ النهرى، وتكثيف الجهود، لانتشال جثمانه،  وأخطرت النيابة للتحقيق.
 


غرق شاب

نهر النيل

الصف

أمن الجيزة

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