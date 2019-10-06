قوات الإنقاذ النهرى تكثف البحث عن جثمان شاب غرق بنهر النيل فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل بالصف.

وتبين من خلال التحريات، أن شاب يدعى " عبد الرحمن. ع " لقى مصرعه غرقا بنهر النيل، وجاري الاستعانة بقوات الإنقاذ النهرى، وتكثيف الجهود، لانتشال جثمانه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

