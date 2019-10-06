قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

كتب محمود راغب

وصل القمر مرحلة التربيع الأول، ويكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض بسماء مصر والوطن العربى.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن كوكب زحل يظهر بالقرب من القمر فى حالة اقتران ويفصل بينهما درجتين في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء مصر الوطن العربي .

وأوضح التقرير، أن كوكب زحل سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقاته التي بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 وجانبها الشمالي في قمة وضوحه وكانت اخر مره ترصد فيها بذلك الميلان في العام 1988 ورؤيتها التالية ستكون في العام 2046.

كوكب زحل يستغرق 29 سنة ليكمل دورة واحدة حول الشمس ولذلك فى كل حوالى 14 سنة ونصف نشاهد أما الوجه الشمالى أو الوجه الجنوبى لتلك الحلقات.

جدير بالذكر تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.