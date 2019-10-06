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فى مثل هذا اليوم.. عرض أول فيلم ناطق فى أمريكا وبداية عصر السينما الناطقة

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:00 ص
فى مثل هذا اليوم.. عرض أول فيلم ناطق فى أمريكا وبداية عصر السينما الناطقة كاميرا قديمة
كتب وكالات

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فى مثل هذا اليوم، عرض أول فيلم ناطق فى أمريكا وبداية عصر السينما الناطقة عام 1927م،  ويعتبر الفن السينمائى وتوابعه من إخراج وتمثيل واحد من أكثر أنواع الفن شعبية.

ويسميه البعض الفن السابع مشيرين بذلك لفن استخدام الصوت والصورة سوية من أجل إعادة بناء الأحداث على شريط خلوى.

نطق السينما: فى 6 اكتوبر 1927 تم عرض أول فيلم ناطق "مغنى الجاز" من إنتاج شركة "وارنر Warner" ظهر فيه "آل جولسون AL jolson"، وذلك بواسطة جهاز "الفيتافون Vitaphone" الذى يسمح بتسجيل صوت الممثل على أسطوانة من الشمع تدار مع جهاز العرض السينمائى بطريقة ميكانيكية مطابقة للصورة، وهو جهاز يعتمد على اختراع "هبورث Hepworth"...!!

 


فى مثل هذا اليوم عام 1927

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السينما الناطقة

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