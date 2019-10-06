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غرفة دبى تستعرض التحول الذكى فى ممارسة الأعمال بـ"جيتكس 2019"

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:29 م
غرفة دبى تستعرض التحول الذكى فى ممارسة الأعمال بـ"جيتكس 2019" غرفة دبى تستعرض التحول الذكى
وكالات

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تستعرض غرفة تجارة وصناعة دبى، أهم خدماتها ومبادراتها الذكية التي توفرها لمتعامليها من ممثلي القطاع الخاص في دبي وأهمية التحول الذكي في ممارسة الأعمال، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الـ 39 من “أسبوع جيتكس للتقنية 2019″ الذي انطلق اليوم.

ووفقا لما نشره موقع الرؤية الإلكترونى، تشمل الخدمات الذكية التي تستعرضها الغرفة أمام زوار المعرض سواء من خلال تطبيقاتها الذكية أو عبر موقعها الإلكتروني معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية وخدمة الدراسات والأبحاث وتقارير الأعمال والخدمات القانونية وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني وخدمات مجموعات ومجالس الأعمال إضافة إلى الخدمات المتاحة للهيئات الاقتصادية والمهنية.

وأوضح نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي عتيق جمعة نصيب، أن الغرفة تستهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال بأهمية التحول الذكي في ممارسة الأعمال، وإثراء تجربتهم وتعزيز بيئة الأعمال وفق خطة دبي 2021، معتبراً أن الخدمات الذكية باتت معياراً لمدى تطور بيئة الأعمال وملاءمتها لمتطلبات النمو التي تتطلع إليها الشركات والمؤسسات.

ولفت نصيب إلى أن الغرفة تعتبر فعاليات "أسبوع جيتكس للتقنية 2019" منصة فعالة للتعريف بمستوى الخدمات الذكية التي تقدمها للقطاع الخاص، والتواصل مع المتعاملين والعملاء حول كيفية استفادتهم من خدمات الغرفة الذكية للارتقاء بأداء شركاتهم وتنافسيتهم، مشيراً إلى أن الغرفة تمضي بثبات نحو مفهوم أكثر شمولية وتكاملاً لما يعرف بغرف التجارة الذكية المستقبلية والتي بدأت الغرفة بتطبيقها من خلال الأكشاك الذكية التي أطلقتها مؤخراً لخدمة متعامليها.

وتشمل الخدمات الذكية التفصيلية التي توفرها الغرفة في خدمة العضوية إصدار وتجديد وتعديل العضوية، وخدمة الإدخال المؤقت للبضائع التي تشمل إصدار وتعديل وإصدار بدل فاقد وبديل لدفتر الإدخال المؤقت، وتشمل خدمات شهادة المنشأ إصدار وتعديل وإصدار نسخة إضافية لشهادة المنشأ، في حين تشمل الخدمات القانونية الوساطة والمعلومات القانونية.

وتشمل خدمة الدراسات إصدار التقارير والبحوث والدراسات ورسائل التوصية والتعريف وغيرها. أما خدمات التراخيص والتصاريح فتشمل تصريح وترخيص وتجديد مجالس ومجموعات الأعمال، وتشمل خدمات التصديقات التصديق على التوقيع والأختام وصورة طبق الأصل.


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