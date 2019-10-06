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غدا.. أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة جنة بتهمة تعذيب حفيدتها بالدقهلية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 06:43 م
غدا.. أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة جنة بتهمة تعذيب حفيدتها بالدقهلية محكمة - أرشيفية
كتبت- فتحية الديب

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تنظر غد الاثنين ، محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة المستشار نسيم بيومي، أولى جلسات محاكمة الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة "جنة" حتى الموت ، وحصل  " اليوم السابع" علي صور من قرار إحالة المتهمة من قبل النيابة العامة الى محكمة الجنايات .

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شربين بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام يفيد بوصول الطفلة "جنة.م"، عمرها 5 سنوات، ومقيمة لدى أسرتها بقرية بساط كريم الدين بدائرة مركز شربين، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى الأيسر، وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وانتقل ضباط وحدة مباحث شربين لمكان الواقعة، وبسؤال جد الطفلة لوالدها اتهم جدة الطفلة لوالدتها وتدعى "صفاء.ع"، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، بالتعدي عليها بالضرب، وتسخين آلة حادة، وكى الطفلة لتبولها لا إراديا..

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أنكرت ما نسب إليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14167 لسنة 2019 جنح مركز شربين، وتم العرض على النيابة العامة، التى أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم صدر لها قرار إخلاء سبيل من قبل القاضى الجزئى لمحكمة شربين بضمان محل إقامتها، وتم الاستئناف على قرار القاضى من قبل النيابة العامة وصدر قرار بتجديد حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إحالتها لمحاكمة عاجلة.

قرار إحالة المتهمة من قبل النيابة العامة (1)
قرار إحالة المتهمة من قبل النيابة العامة 
قرار إحالة المتهمة من قبل النيابة العامة (2)
قرار إحالة المتهمة من قبل النيابة العامة 

 

 


الدقهلية

جنايات المنصورة

الطفلة جنة

جدة الطفلة جنة

اليوم السابع بلس

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