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علاج 42 ألف مريض من فيرس سى بمستشفى كبد المحلة التعليمي

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:44 م
علاج 42 ألف مريض من فيرس سى بمستشفى كبد المحلة التعليمي حملات فيروس سى - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

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أكد الدكتور حسام الشيخ مدير مستشفى كبد المحلة التعليمى، أن المستشفى قام بعلاج 41 ألف و900 حالة حتى الآن من مرض التهاب الكبد الوبائى "فيرس سى"، منهم 13ألف و400 حالة ضمن مبادرة 100 مليون صحة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للكشف عن فيرس سى والأمراض غير السارية.

 

وأضاف "الشيخ" أنه تم علاج ما يقرب من 52 ألف و600 حالة غير خاضعين للتأمين الصحى ضمن الحملة داخل مستشفى كبد المحلة وحميات المحلة وحميات طنطا ومستشفى جامعة طنطا التعليمى العالمى، ومستشفى كفر الزيات، ومستشفى زفتى، بخلاف ما تم علاجهم بمستشفيات التأمين الصحى، بخلاف أكثر من 40 ألف حالة تابعين للتأمين الصحى تم علاجهم بالعيادات ومستشفيات التأمين الصحى بنطاق المحافظة.

 

وأشار مدير مستشفى كبد المحلة التعليمى، إلى أن مستشفى كبد المحلة التعليمى يقوم يوميا بإجراء عمليات حقن أورام الكبد وعلاج أمراض الكبد المزمنة وفيرس B بخلاف حالات المناظير الجراحية والتشخيصية.

 


مبادرة 100مليون صحة

فيرس سي

مستشفى كبد المحلة

مرضى فيرس سى

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