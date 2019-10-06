ضبط 3010 هاربين من أحكام وتحصيل 105968 جنيها غرامات بالغربية

الغربية ــ عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام.

ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

اسفرت جهود الحملة عن ضبط 3010 متهمين، منهم 950 حكم جزئى، و99 حكم مستأنف، و1942 حكم غرامات، 14 حكم مخالفات، ضبط 5 متهمين محكوم عليهم فى جناية، كما تم تحصيل 105 ألفا 968 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.