ضبط عاطلين بأسلحة نارية وذخيرة "غير مرخصة" بالقليوبية

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بضبط المدعو أ م س 23 سنة، عاطل ومقيم قليوب البلد دائرة قسم قليوب، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار، وعدد 90 قرص مخدر، ومبلغ مالى 160 جنيها وهاتف محمول .

وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه ،تحرر عن ذلك المحضر اللازم .

كما تم ضبط س ع ا ومقيم شبرا، القاهرة مطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 20564/2014 جنايات مركز السادات – كلي مستأنف 4291/2014 ، حصر رقم 800/2015 - مخدرات الحكم غيابي بالحبس 5 سنوات وبحوزته سلاح فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 4 طلقةمن ذات العيار وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع وتولت النيابة التحقيق.