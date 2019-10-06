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ضبط عاطلين بأسلحة نارية وذخيرة "غير مرخصة" بالقليوبية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 11:22 م
ضبط عاطلين بأسلحة نارية وذخيرة "غير مرخصة" بالقليوبية أسلحة نارية - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة، أحدهما هارب من حكم 5 سنوات، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

 
تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بضبط  المدعو  أ  م  س    23 سنة، عاطل ومقيم قليوب البلد دائرة قسم قليوب، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار، وعدد 90 قرص مخدر، ومبلغ مالى 160 جنيها وهاتف محمول .
 
وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه ،تحرر عن ذلك المحضر اللازم .
 
كما تم ضبط  س ع  ا ومقيم شبرا، القاهرة  مطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 20564/2014 جنايات مركز السادات – كلي مستأنف 4291/2014 ، حصر رقم 800/2015 -  مخدرات  الحكم غيابي بالحبس 5 سنوات وبحوزته سلاح فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 4 طلقةمن ذات العيار وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع وتولت النيابة التحقيق.
 
 

 


سلاح ناري

القليوبية

مديرية أمن القليوبية

قليوب

حوادث

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