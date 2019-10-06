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صور.. مديرية تضامن الوادى الجديد تنظم معرضا للأسر المنتجة

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:47 م
صور.. مديرية تضامن الوادى الجديد تنظم معرضا للأسر المنتجة معرض الأسر المنتجة
كتب مدحت وهبة

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نظمت مديرية التضامن الاجتماعى  بالوادى الجديد معرضا للأسر المنتجة، مشاركة فى احتفالات محافظة الوادى الجديد بعيدها القومى، وقد افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد ووائل أحمد عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى  بالوادى الجديد  المعرض بحضور عدد من المحافظين السابقين والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة و ممثلى منظمات المجتمع المدنى.

وصرح وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى  بالوادى الجديد، أن المعرض أقيم على مساحة 600 متر مربع بالممشى السياحى لمدينة الخارجة ضم منتجات الأسر المنتجة والأعمال الحرفية بالوادى الجديد من لوحات الرسم بالرمال الذى تتميز محافظة الوادي الجديد بتصميمها كلوحات فنية رائعة وأعمال السجاد والكليم اليدوى وأشغال الثوب الواحاتى وأشغال الخوص والجريد بأنواعه ومنتجات البلح بمختلف أنواعه وتصنيعها، الذى تتميز به المحافظة من حيث جودة الأنواع كذلك زيت الزيتون وعسل النحل وتميز المعرض بعرض المنتجات ذات التصميمات المبتكرة باستخدام الخامات المحلية من نوى البلح والخرز والدوم والتحف من النخيل.

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تضامن الوادى الجديد

معرض للاسر المنتجة

الوادى الجديد

محافظ الوادى الجديد

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