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صور ..محكمون سباق الهجن يرصدون وصول المطايا لخط النهاية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:13 ص
صور ..محكمون سباق الهجن يرصدون وصول المطايا لخط النهاية المحكمون
كتب ـ محمد حسين

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نجح فريق تحكيم مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ فى مهارة التحكيم الإلكترونى واليدوى وضبط رصد توقيتات ماتحققه الهجن من زمن فى كل شوط، والإعلان لأول مرة فى رياضة الهجن فى مصر عن التوقيتات بدقة لتشمل الدقيقة والثانية وجزء من الثانية وتوثيق النتيجة لكل مطية مشاركة لتبقى محفوظة فى تاريخها، ولايعتد بنتيجة الفوز قبل خضوعها لفحص المنشطات للتأكد خلو جسمها من اى جرعات قد اعطيت لها لتزيد  سرعتها. 

 وضمت لجنة التحكيم كلا خضر اجرابيع سلام ، وعمر محمد سلمى القرم، سارى مسلم عليان، موسى عميره عيد، مهدى سالم سليمان سالم، موزعين فى نقاط الإنطلاقة وخط السير ثم النهاية .

وقال خضر اجرابيع، قائد فريق العمل، إن تحكيم سباقات الهجن أمر ليس هين  وكان فى الماضى يعتمد على أمانة المحكم وهو ينتظر عند خط النهاية وصول المطية المشاركة ولكن الوضع اختلف كثيرا فى مضمار شرم الشيخ المجهز.

وأشار إلى أنهم يعتمدون فى تحكيمهم على تسجيل نقطة الانطلاقة بعد مراجعة كشوف المشاركين، ثم ينتقل عدد منهم لمتابعة سير السباق وعند النهاية يكون الدور المهم لتوثيق من يصل أولا حيث الاعتماد على النظر يدويا مع وجود مراقبة كاميرات اليكترونية توثق كل هذا ويتم قياس وصول المطية لخط النهاية .

وقال الدكتور مهدى سالم احد فريق المحكمين ان جميعهم اصحاب خبرة فى ميادين السباقات ومن اهم ما يجب ام يتميز به المحكم هو امانته وثقة اهل الهجن فى أداءه لأنهم فى النهاية يرتضون بحكمة ومايرصده من نتيجة.

واشار ان التقنيات الحديثة فى مضمار شرم الشيخ سهلت كثيرا مهمتهم لكن يبقى هناك احتياج للمزيد واهم هذه الاحتياجات هى كاميرات متحركة ترصد من علو سير الهجن وتوثق لكل خطواتها .

وقال موسى عميرة احد المحكمين انهم فور انتهاء كل سباق يوثقون النتيجة آلياً على اجهزة الحاسب الخاصة باللجنة لتبقى وثيقة تحفظ تاريخ فوز كل مطية وماحققته من انجاز.

وبدورة اشار محمد ابوعنقه رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى للهجن ، ان التحكيم  لسباق الهجن هو ضمن سلسلة اجراءات شديدة الدقة من خلالها يتم الحفاظ على أسس هذه الرياضة وان تسير وفقا للقوانين المنظمة لها، واهمها الالتزام مبكرا بتسجيل فوج الابل المشارك فى كل سباق وعند النهاية تسجيل من حققت المراكز الاولى بدقة موضح فيه زمن الفوز بالدقيقة والثانية وجزء من الثانية ، ولا تعتمد نتيجة الفوز الا بعد خضوع المطية الفائزة لفحص اللجنة البيطرية واعتمادها ان المطية لم يتم اعطائها اى منشطات عندها تعتمد النتيجة وتخطر اللجنة المنظمة بها  لمنح صاحبها جائزة الفوز وإعلان اسمها.

يذكر ان مهرجان شرم الشيخ الدولى لسباق الهجن انطلق الخميس الماضى ويختتم ظهر اليوم الأحد، وشاركت فيه 600 من الهجن من مختلف محافظات مصر تسابقت فى 30 شوطا قدمت خلالها جوائز مالية للفائزين الأوائل بدعم من الاتحاد الاماراتى  للهجن، وجاء المهرجان فى طار الاحتفالات بذكرى انتصارات اكتوبر.

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خلال التحكيم
خلال التحكيم

 

فريق التحكيم يراجع النتائج
فريق التحكيم يراجع النتائج

 

فريق المحكمين للسباق
فريق المحكمين للسباق

 

فى مضمار السباق
فى مضمار السباق

 

قائد فريق التحكيم
قائد فريق التحكيم

 

مضمار السباق بشرم الشيخ
مضمار السباق بشرم الشيخ

 

ويتابع السباق
ويتابع السباق

 


شرم الشيخ

سباق شرم الشيخ للهجن

سيناء

الاتحاد الاماراتى للهجن

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