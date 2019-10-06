صور ..محافظ البحيرة يشهد الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن إنتصارات حرب أكتوبر كانت نقطة تحول وإنطلاقة جديدة لازلنا نجنى ثمارها حتى الآن بعبور جديد نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد بسواعد المصريين .

وأضاف أن ربوع مصر ستظل شاهدة على تضحيات رجال القوات المسلحة التى روت دمائها أرضها لتثمر أمنا واستقرارا لجميع أبناء الوطن.

جاء هذا خلال قيامه بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لقبر الجندى المجهول باستاد دمنهور الرياضى بمناسبة الاحتفال بذكرى إنتصار حرب أكتوبر.

شارك فى الاحتفال اللواء ريمون نعيم يوسف نائب مدير أمن البحيرة و الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الاشمونى سكرتير عام المحافظة والمستشار حامد العيساوي -رئيس نادى قضاة البحيرة والعميد محمد شرف المستشار العسكرى للمحافظة.

وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح شهداء قواتنا المسلحة الباسلة ممن ضحوا بارواحهم فداءا لمصرنا الغالية ودفاعا عن أمن وسلامة واستقرار الوطن، وبدأت المراسم بعزف الموسيقى العسكرية وسلام الشهيد ووضع إكليل الزهور على النصب التذكارى.

كما شهد محافظ البحيرة محكى شباب الطلائع والاحتفالية التى تم تنظيمها باستاد دمنهور الرياضى بتلك المناسبة بمشاركة 500 من الشباب والطلائع بمراكز الشباب على مستوى المحافظة والتى تضمنت طابور العرض لحملة الاعلام والكشافة بالإضافة إلى الفن التعبيرى والرسم الذى أظهر مدى الموهبة لديهم، وتضمن الحفل العديد من الفقرات الغنائية الوطنية لفرقة كورال مركز الفنون والطلائع بمديرية الشباب والرياضة.

كما قدم محافظ البحيرة التحية لجميع الشهداء وابطال القوات المسلحة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأمنها واستقرارها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

محافظ البحيرة يشهد الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر (2)



محافظ البحيرة يشهد الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر (3)



محافظ البحيرة يشهد الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر (5)



محافظ البحيرة يشهد الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر (7)



محافظ البحيرة يشهد الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر (9)