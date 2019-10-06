صور.. محافظوا ومدراء 9 محافظات يضعون أكاليل الزهور على نُصب الجندى المجهول

المحافظات شريف الديب – عماد عرفة - السيد فلاح – رباب الجالى - محمد حسين - وائل محمد - محمد طارق – هانى فتحى

احتفلت محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد، ووضع المحافظون ومدراء الأمن إكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول.

ففى شمال سيناء وضع المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، يرافقه اللواء أشرف ربيع مدير أمن شمال سيناء والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بساحة الشهداء بمدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد.

وفى كلمته قال المحافظ إن السادس من أكتوبر يومًا عظيمًا فى تاريخ مصر، حيث سطرت فيه قواتنا المسلحة ملحمة تاريخية كبيرة فى تحرير أرض سيناء الحبيبة..مقدمًا التحية لكل من سالت دمائهم على ارض سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين.

ومقررا أن تتواصل الاحتفالات بذكرى انتصارات اكتوبر غدا الاثنين 7 أكتوبر بمهرجان احتفالى فى المدينة الشبابية ومهرجان رياضى ومعرض فنون تشكيليه لفنانى شمال سيناء والشباب عن حرب أكتوبر وندوه تثقيفيه يلقيها محافظ شمال سيناء عن حرب اكتوبر ثم تكريم ابناء شمال سيناء الذين شاركو فى حرب أكتوبر .

وفى الغربية وضع المحافظ اللواء هشام السعيد إكليل الزهور على النصب التذكارى بمنطقة الإستاد بطنطا لشهداء الوطن بحضور اللواء طارق حسونة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء محمود حمزة مدير امن الغربية والعقيد عبد المنعم فتحى محمد المستشار العسكرى للمحافظة والمقدم نادر البربرى نائب المستشار العسكرى والعقيد ايهاب سويد الأمن الوطنى للمحافظ وحامد هبيله السكرتير العام للمحافظة واللواء ممدوح هجرس السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة .

ثم قرأ محافظ الغربية ومرافقوه الفاتحة على أروح الشهداء ثم عزفت الفرقة الموسيقية لقوات الأمن سلام الشهيد و السلام الجمهورى .

وأكد المحافظ على دور القوات المسلحة فى حفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها وانه لن ينسى احد التضحيات التى يقدمها الجيش المصر ى فى الحفاظ على امن واستقرار الوطن والقضاء على الإرهاب . كما أكد محافظ الغربية أن انتصارات أكتوبر ستظل مثلا حيا للتضحية من اجل رفعة الوطن .

ثم انتقل محافظ الغربية لزيارة منطقة تجنيد وتعبئة طنطا والقاعدة الجوية واللواء 110 لتقديم التهنئة لقادة وأفراد القوات المسلحة بمحافظة الغربية بمناسبة الذكرى الـ 46 لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيدة حيث تبادل المحافظ والقادة الدروع التذكارية .

كما وضع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إكليلًا من الزهور أمام النصب التذكارى لشهداء محافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هانى غنيم، نائب محافظ بورسعيد، واللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، ومندوب الجيش الثانى الميدانى والعقيد محمد واصف، المستشار العسكرى ولفيف من الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وتواجد بمحيط حديقة المسلة المقابلة لديوان عام المحافظة اعداد من المواطنين وبراعم الشباب والرياضة والتربية والتعليم، رافعين أعلام مصر، وأذاعت الإذاعة المحلية بالمحافظة وسيارات الأحياء الأغانى الوطنية بشوارع المدينة.

وقرأ محافظ بورسعيد وجميع الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد إجلالًا لأرواح كل شهداء الوطن.

واكد محافظ بورسعيد أن انتصار أكتوبر المجيد سيظل يوم خالد فى تاريخنا الوطنى ومبعث اعتزاز شعب مصر العظيم بقواته المسلحة ورجالها الأبطال، والذى شهد لهم العالم أن هذه معجزة عسكرية لم ولن تتكرر فى تاريخ الحروب العسكرية على مستوى العالم.

كما وضع اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إكليلا من الزهور، على النصب التذكارى للجندى المجهول.

و ذلك بحضور اللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، واللواء محمود صبرى ، مفتش الأمن الوطنى بالمنيا، والدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، و محمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد وفقى سعد، المستشار العسكرى للمحافظة، ومحمد سيد رئيس المدينة ، وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى والقبطى بالمحافظة.

وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن تحقيقًا لرفعته وصونا لكرامته، وعزفت الفرقة الموسيقية لقوات الأمن، السلام الجمهوري، وسلام الشهيد.

وقدم محافظ المنيا التهنئة لقيادات وضباط منطقة تجنيد وتعبئة المنيا، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور العميد أشرف حسن نائب منطقة تجنيد المنيا.

أكد المحافظ، أن ذكرى نصر أكتوبر غالية على نفوسنا جميعا، وفيها نتذكر أسباب النصر وكيف دفعنا ثمنا غاليا لنسترد أرضنا، ووجب علينا أن نحافظ عليها بالجهد والعرق والعمل لننهض بمصرنا ونبنى حاضرا ومستقبلا يوفر لنا ولأبنائنا مزيدا من الراحة والرخاء والطمأنينة.

هذا وتنظم محافظة المنيا مساء اليوم، احتفالية كبرى على المسرح الرومانى بكورنيش النيل، تخليداً لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة انتصار العزة والكرامة والشرف بمشاركة جميع الجهات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية وبحضور عدد كبير من الشباب والأهالى .

وفى قنا وضع المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان واللواء مجدى القاضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إكليل من الزهور أمام النصب التذكارى بمنطقة حوض 10 وقراءة الفاتحة على روح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءا لتحرير أرض الوطن .

وذلك بحضور العميد ايهاب غرابة المستشار العسكرى للمحافظة والعقيد هانى ميشيل قائد القطاع العسكرى والعقيد محمود ياسين رئيس جمعية المحاربين القدماء بجنوب الصعيد و كمال شلبى السكرتير العام للمحافظة والعميد وليد البيلى السكرتير المساعد للمحافظة والنائب محمد سعيد الدويك عضو مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية .

وأكد المحافظ انه علينا جميعا أن نستلهم من ذكرى أكتوبر روح النصر والعزيمة والعمل الجاد للإرتقاء بالوطن فى مختلف المجالات مشيدًا بما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات خلال عقود طويلة وما قدمته من شهداء فى الدفاع عن تراب الوطن وإعلاء شأنه.

وأضاف إن يوم السادس من أكتوبر لعام 1973م سيظل يوما خالدا فى تاريخ العسكرية المصرية وتاريخ مصر الحديث حيث جسد قوة و أصالة الشعب المصرى وقواته المسلحة مؤكدا أن نصر أكتوبر العظيم سيظل ملحمة عسكرية يتم تدريسها للعالم بأكمله .

وفى الدقهلية وضع المحافظ الدكتور كمال شاروبيم، يرافقه اللواء محمد حجى مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، واللواء حسام عبد الواحد مدير الأمن الوطني، والدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، و سعد الفرماوى السكرتير المساعد،والمقدم تامر العوضى المستشار العسكرى ، إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول أمام ديوان عام المحافظة بميدان الشهداء.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، وقرأ الحضور الفاتحة على روح شهداء الوطن الأطهار ،وحرص المحافظ على تهنئة الحاضرين بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، متمنيًا أن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، خلال وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء، إنه لولا هؤلاء الأبطال وما قدموه من تضحيات ما كنا هنا اليوم نحتفل بالنصر العظيم، ووجه التحية للقوات المسلحة والشرطة التى تحمى الجبهة الداخلية،وأكد على اعتزازه بهذه الأيام التى أعادت الروح والعزة لشعب مصر.

وفى البحر الأحمر وضع اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى الجديد للشهداء بمنطقة النجدة بالغردقة.

بحضور كلا من الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، واللواء أشرف حشيش مدير امن البحر الأحمر، والعميد محمود على إبراهيم قائد القطاع العسكرى بالبحر الأحمر.

أما فى الفيوم فقد وضع اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، واللواء عادل الطحلاوى مدير الامن، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكرى للمحافظة واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام واللواء محمد اشرف موافى السكرتير العام المساعد إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بالنصب التذكارى بميدان قارون وقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار.

وفى كلمته أشاد محافظ الفيوم بدور قواتنا المسلحة فى تحرير كامل الأراضى المصرية والدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين، مؤكداً على ضرورة تحقيق التعاون المشترك بين فئات المجتمع المختلفة لتحقيق المصلحة العليا للبلاد متوجها بالدعاء لشهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

كما وضع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف إكليل الزهور على النصب التذكارى لقبر الجندى المجهول بحديقة الخالدين بميدان الشهداء بمدينة بنى سويف، وقرأ المحافظ الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين.

وحضر الفاعليات اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير الأمن،واللواء طيار أيمن صلاح قائد قاعدة بني سويف الجوية، العقيد محمد جمعة حجازي المستشار العسكرى للمحافظة ،والدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ واللواء عصام العلقامي السكرتير العام،واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،وأعضاء مجلس النواب،وقيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وطلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية والشباب من طلبة الجامعة وفرق الكشافة وسط جموع من المواطنين وأهالى بنى سويف

وقال محافظ بني سويف: أغتنم هذه المناسبة لأبعث برسالة تحية وإعزاز وتقدير لأسر شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة الذين جادوا بفلذات أكبادهم ليحيا الوطن في عزة وكرامة،ويحيا المواطن في أمن وأمان واستقرار،مؤكدا على أن مصر لم و لن تنسى لشهدائها تضحياتهم الخالدة ، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا السياسية وجيشنا والشرطة ، وأن يدفع عن وطننا شر كل ماكر وغادر وعدو

تجول المحافظ ترافقه القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والسياسية بميدان المديرية ،حيث اصطف الطلاب والتلاميذ من 52 مدرسة،وحشد من المواطنين الذين التقط معهم المحافظ الصور التذكارية والسيلفى،وشاركهم فرحتهم بهذه الذكرى العظيمة ، وسط الأغاني والنداءات الوطنية مثل أغنية قالوا إيه علينا دولا قالو إيه..،والشعب والجيش والشرطة إيد واحدة ، وتحيا مصر.



احتفالات محافظة بنى سويف (1)



احتفالات محافظة بنى سويف (2)



صورة تذكارية



محافظ بنى سويف يضع إكليل الزهور

1-السكرتير العام للبحر الأحمر يضع اكليل الزهور



2- وضع اكليل الزهور بالبحر الأحمر



احتفالات البحر الأحمر



محافظ الغربية ومساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يضعان اكليل الزهور



محافظ الغربية يضع اكليل الزهور



محافظ الغربية



محافظ الفيوم ويضع إكليل الزهور (2)



محافظ الفيوم ويضع إكليل الزهور (3)



محافظ المنيا يزور منطقة التجنيد (1)



محافظ المنيا يزور منطقة التجنيد (2)



محافظ المنيا يزور منطقة التجنيد (3)



محافظ المنيا يضع إكليل زهور (1)



محافظ المنيا يضع إكليل زهور (1)



محافظ المنيا يضع إكليل زهور (2)



محافظ المنيا يضع إكليل زهور (3)



محافظ المنيا يضع إكليل زهور (3)



محافظ المنيا يضع إكليل زهور (4)



محافظ المنيا يضع إكليل زهور (5)



محافظ بورسعيد يضع أكليلًا من الزهور علي النصب التذكاري (1)



محافظ بورسعيد يضع أكليلًا من الزهور علي النصب التذكاري (3)



محافظ بورسعيد يضع أكليلًا من الزهور علي النصب التذكاري (4)



محافظ بورسعيد يضع أكليلًا من الزهور علي النصب التذكاري (6)



محافظ بورسعيد يضع أكليلًا من الزهور علي النصب التذكاري (7)



محافظ بورسعيد يضع أكليلًا من الزهور علي النصب التذكاري (8)



محافظ شمال سيناء يضع إكليل الزهور



محافظ قنا يشهد الاحتفالات بذكري انتصارات أكتوبر (1)



محافظ قنا يشهد الاحتفالات بذكري انتصارات أكتوبر (2)



محافظ قنا يشهد الاحتفالات بذكري انتصارات أكتوبر (3)