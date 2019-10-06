صور.. محافظا سوهاج ودمياط ومديرا الأمن يضعون أكاليل الزهور على النصب التذكارى

المحافظات محمود مقبول - عبده عبد البارى

وضع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج أكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء حرب أكتوبر المجيدة وذلك في الذكرى 46 لإنتصارات أكتوبر.

شارك في وضع الإكليل اللواء محمود حسن مدير أمن سوهاج والمستشار هشام رشاد المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن والأحياء ورجال الدين الإسلامي، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب السياسية والحركات الشبابية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن نصر أكتوبر يدل على مدى عظمة الجيش المصرى وشعورنا بالفخر والإنتماء لهذا الوطن الغالى مصر وكلنا على قلب رجل واحد خلف رئيس الجمهورية من أجل كرامة وعزة وطننا الغالى الذى استعاد مكانته وفخره على يد ابنائه المخلصين العاشقين لتراب مصر الغالية علينا جميعا.

وهنأ محافظ سوهاج الشعب المصري عامة وشعب سوهاج خاصة بهذه المناسبة المجيدة، داعيا أهالي وشعب سوهاج للمشاركة في احتفالات المحافظة بهذه الذكري الخالدة حيث بدأت اليوم بوضع اكليل الزهور علي النصب التذكاري، ويليه التوجه إلى مدينة سوهاج الجديدة، حيث يشهد طابور عرض يشارك به الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجامعة، ثم حفل فني يقام مساء اليوم على مسرح قصر الثقافة بسوهاج .

وقال الأنصاري، إن نصر أكتوبر يدل على قوة الجيش المصري وبسالته في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضية مضيفاً اننا على قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية من أجل كرامة وعزة وطننا الغالي، الذي استعاد مكانته وفخره علي يد ابنائه المخلصين العاشقين لتراب مصر الغالية علينا جميعا.

وأضاف المحافظ "أننا نقف جميعاً صفاً واحدا في الحرب ضد الإرهاب واستكمال مسيرة التنمية"، مؤكداً أن النسيج الوطني القوي في سوهاج كان دافعاً لإنطلاق مسيرة التنمية على أرض المحافظة، وإنجاز العديد من المشروعات في مختلف المجالات .

على جانب أخر، وضعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط يرافقها اللواء اسماعيل حسين مدير أمن دمياط، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، إكليل من الزهور على النصب التذكارى أمام ديوان عام المحافظة، وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء.

و عزفت الموسيقى العسكرية السلام الجمهورى و سلام الشهيد وسط مشاركة واسعة من المواطنين إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.



محافظ دمياط تضع إكليل الزهور



محافظ دمياط تضع إكليل الزهور



محافظ دمياط تضع إكليل الزهور



محافظ دمياط تضع إكليل الزهور

محافظ دمياط تضع إكليل الزهور

محافظ سوهاج يضع اكليل الزهر



محافظ سوهاج يضع اكليل الزهر



محافظ سوهاج يضع اكليل الزهر



محافظ سوهاج يضع اكليل الزهر



محافظ سوهاج يضع اكليل الزهر



محافظ سوهاج يضع اكليل الزهر



محافظ سوهاج يضع اكليل الزهر