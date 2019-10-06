سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. كلب لابرادور يغسل الملابس ويتسوق لمساعدة صديقته المصابة بإعاقة

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:10 م
صور.. كلب لابرادور يغسل الملابس ويتسوق لمساعدة صديقته المصابة بإعاقة الكلب موريس
كتب هانى عثمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقوم بدفع ثمن المشتريات ووضع الملابس فى الغسالة وسحب المال من ماكينة الصرافة، موريس الكلب الذى غير حياة صاحبته المصابة بإعاقة ومنحها شعور الاستقلالية.

 

1043072456
كلب الشابة كلوى بيلوتى

ووفقا لما نشره موقع سبوتينك، تعاني شابة بريطانية تعرف باسم، كلوي بيلوتي وتبلغ من العمر 29 عاما من إعاقة بسبب ضمور العضلات الشوكي، وهو حالة مرضية وراثية تسبب ضعفا في العضلات، والاعتماد على كرسي كهربائي متحرك في أغلب وقتها.

إلا أن كلبها موريس والذي ينتمي لفصيلة اللبرادور، منحها شعورا آخر للحياة لقدرته على القيام بالكثير من الأمور التي تعجز عنها الأمر الذي سهل عليها الحياة.

ZnOw7hso
الكلب يتسوق مساعدا الفتاة

وقالت كلوي :"أنبهر كل يوم بما يقدر موريس على فعله، وكيف يرغب ذاك الفتى اللطيف في إرضائي بكل بساطة".

وأضافت بأن موريس منحها الثقة بالنفس، متحدية بذلك خوف الإعاقة، حيث يقوم بالكثير من المهام التي تم تدريبه عليها والتي لا أستطيع القيام بها.

يذكر بأن جمعية Canine Partners قامت بالجمع بين بيلوتي وموريس في عام 2015، وأشارت الشابة إلى أن حياتها تغيرت بعد مجيء الكلب، لتصبح أكثر إثارة.

حيث يقوم موريس بمساعدة صاحبته على تشغيل آلة الغسيل، مراجعة البريد، ومساعدتها في خلع حذائها أو لارتدائها وشاحا.


لابرادور

كلب لابرادور

كلب يتسوق

فتاه مصابه باعاقه

كلب يساعد صاحبته

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب

الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب

تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

أوبزرفر: جونسون يواجه السجن حال رفض تسليم رسائل خاصة بعلاقته بصديقة أمريكية

أوبزرفر: جونسون يواجه السجن حال رفض تسليم رسائل خاصة بعلاقته بصديقة أمريكية

اتحاد الكرة يضع شروطا لحضور قرعة كأس مصر غداً .. تعرف عليها

اتحاد الكرة يضع شروطا لحضور قرعة كأس مصر غداً .. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة