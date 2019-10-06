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صور.. شاهد إقبال كبير على السوق الحضرى لشراء السلع بأسعار مخفضة بالأقصر

الأحد، 06 أكتوبر 2019 08:01 م
صور.. شاهد إقبال كبير على السوق الحضرى لشراء السلع بأسعار مخفضة بالأقصر توافد الأهالي علي شراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت منطقة السوق الحضرى بمحافظة الأقصر، فى اليوم الأول من إطلاق مبادرة "المواطن أولًا.. فى حب مصر"، اليوم الأحد، إقبالا كبيرا بالسوق الحضرى بالأقصر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك فى إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط فى ظل موجة غلاء الأسعار التى تشهدها البلاد.

وجاء توافد المواطنين على السوق مع إطلاق المبادرة فى السوق الحضرى بالأقصر، وهى المبادرة التى تحمل شعار "فى حب مصر.. المواطن أولًا، والتى بدأت أول أيامها تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والعميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، والدكتور تامر مختار وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وقيادات الغرفة التجارية بالأقصر.

ومن جانبه قال عادل عامر القائم بأعمال حماية المستهلك بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه توفير بعض السلع المخفضة بالسوق الحضرى، التى ترفع عن كاهل المواطنين الأقصريين البسطاء معاناة غلاء الأسعار، مشيرًا إلى أنه تم تحديد أسعار تنافسية، وهذا بيانا تفصيليا عن الأسعار المطروحة بالسوق الحضرى للبيع بسعر الجملة وهى كالتالي:- (الطماطم للكيلو 4 جنيهات - الخيار 4 جنيهات- فلفل حار رومى 4 جنيهات – بطاطس 6 جنيهات - ليمون 10 جنيهات - باذنجان 3 جنيهات - بصل أحمر 4 جنيهات – بصل أبيض 5 جنيهات - كوسة 5 جنيهات - بطاطا 4 جنيهات - عنب بلدى 5 جنيهات – عنب بناتى 9 جنيهات - موز 7.5 جنيه - مانجو 17 جنيها - الأسماك كبير بلطى كبير 20 جنيها سملك بلطى صغير 15 جنيها.

ومن جانبه، أكد عاصم أبو حساب وكيل مديرية التموين، أنه تم توفير السلع الغذائية والخضر والفاكهة، وجارى التنسيق مع تجار اللحوم والدواجن الطازجة للبيع بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لمواجهة جشع التجار.

وناشد وكيل مديرية التموين بالأقصر اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر لحماية السوق والمبادرة من العبث والتخريب وتوفير نقطة شرطية ثابتة ذات تمركز أمنى.

توافد-الاهالي-علي-شراء-السلع-الغذائية-باسعار-مخفضة-(1)
 

 

توافد-الاهالي-علي-شراء-السلع-الغذائية-باسعار-مخفضة-(2)
 

 

توافد-الاهالي-علي-شراء-السلع-الغذائية-باسعار-مخفضة-(3)
 

 

توافد-الاهالي-علي-شراء-السلع-الغذائية-باسعار-مخفضة-(4)
 

 

توافد-الاهالي-علي-شراء-السلع-الغذائية-باسعار-مخفضة-(5)
 

 

توافد-الاهالي-علي-شراء-السلع-الغذائية-باسعار-مخفضة-(6)
 

 

توافد-الاهالي-علي-شراء-السلع-الغذائية-باسعار-مخفضة-(7)
 

 

توافد-الاهالي-علي-شراء-السلع-الغذائية-باسعار-مخفضة-(8)
 

 

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الاقصر

اخبار الاقصر

مبادرة المواطن اولا بالاقصر

بيع سلع غذائية باسعار مخفضة

وزارة التموين

السوق الحضري بالاقصر

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