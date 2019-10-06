سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:56 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

صور.. رئيس مجلس الدولة والأمين العام وعمرو موسى بعزاء المستشار محمد المهدى

الأحد، 06 أكتوبر 2019 08:35 م
صور.. رئيس مجلس الدولة والأمين العام وعمرو موسى بعزاء المستشار محمد المهدى عزاء المستشار المهدى
كتب أحمد عبد الهادى - تصوير السعودى محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، وأسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والدكتور أحمد زكى بدر، والدكتورعمرو موسي، والدكتورمصطفي الفقى، واجب العزاء لأسرة المستشار الراحل محمد أمين المهدى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وزير العدالة الانتقالية الأسبق، والقاضى بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بمسجد عمر مكرم.
 
 
وتولى المهدى رئاسة مجلس الدولة والمحكمة الادارية العليا فى الفترة من أول أكتوبر 2000 وحتى نهاية سبتمبر 2001، وتميزت أحكامه بالجرأة والقوة الفنية وإحكام الصياغة، اختير بعدها عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.
 
وشغل منصب عضو اللجنة الاستشارية العليا لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، بالإضافة إلى عضوية اللجنة القومية للتحقيق وتقصى الحقائق فى شأن أحداث ثورة 25 يناير 2011، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه عضوا المجلس القومى لحقوق الإنسان.
 
عزاء المستشار محمد المهدى
 
 
عزاء المستشار محمد المهدى (1)
 

 

عزاء المستشار محمد المهدى (2)
 

 

عزاء المستشار محمد المهدى (3)
 

 

عزاء المستشار محمد المهدى (4)
 

 

عزاء المستشار محمد المهدى (5)
 

 

عزاء المستشار محمد المهدى (7)
 

 

عزاء المستشار محمد المهدى (8)
 

 

عزاء المستشار محمد المهدى (9)
 

 

عزاء المستشار محمد المهدى (10)
 

 

عزاء المستشار محمد المهدى (11)
 

 

عزاء المستشار محمد المهدى (12)
 

 

عزاء المستشار محمد المهدى (13)
 

 

عزاء المستشار محمد المهدى (14)
 

 

عزاء المستشار محمد المهدى (15)
 

 

عزاء المستشار محمد المهدى (16)
 

 

عزاء المستشار محمد المهدى (17)
 

 

عزاء المستشار محمد المهدى (18)
 

 

عزاء المستشار محمد المهدى (19)
 

 

عزاء المستشار محمد المهدى (20)
 

 

عزاء المستشار محمد المهدى (22)
 

 

عزاء المستشار محمد المهدى (23)
 

 

 

 

مجلس النواب

الأمين العام

عزاء المستشار المهدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مرتضى منصور: اتخذنا قرارات فى الغرف المغلقة.. والتغيير فى جهاز ميتشو وارد

مرتضى منصور: اتخذنا قرارات فى الغرف المغلقة.. والتغيير فى جهاز ميتشو وارد

المرور: إعادة فتح كوبرى أكتوبر اتجاه مدينة نصر بعد انتهاء الإصلاحات

المرور: إعادة فتح كوبرى أكتوبر اتجاه مدينة نصر بعد انتهاء الإصلاحات

بعد تعادل الزمالك.. عمرو أديب للأهلى: خلى درع الدورى عندك.. كفاية وجع القلب

بعد تعادل الزمالك.. عمرو أديب للأهلى: خلى درع الدورى عندك.. كفاية وجع القلب

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية بتونس تبلغ 41.3 %.. إسرائيلى يقتل زوجته أمام طفلته ويحاول الانتحار.. كاليفورنيا تضم أكثر مدن الولايات المتحدة بؤسا

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية بتونس تبلغ 41.3 %.. إسرائيلى يقتل زوجته أمام طفلته ويحاول الانتحار.. كاليفورنيا تضم أكثر مدن الولايات المتحدة بؤسا

جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى اليوم الاحد 6 / 10 / 2019

جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى اليوم الاحد 6 / 10 / 2019

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

فيديو.. الأسمرات جنة الغلابة.. حكايات الأهالى مع حياتهم الجديدة

فيديو.. الأسمرات جنة الغلابة.. حكايات الأهالى مع حياتهم الجديدة

قرية الياسمين.. أرض تصدير العطور والجمال من مصر للعالم.. فيديو

قرية الياسمين.. أرض تصدير العطور والجمال من مصر للعالم.. فيديو

اليوم السابع.. السيسي يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور

اليوم السابع.. السيسي يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور

الآلاف يتظاهرون فى باريس ضد قانون التخصيب للعازبات والمثليات

الآلاف يتظاهرون فى باريس ضد قانون التخصيب للعازبات والمثليات

صور.. المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ويدعمون الرئيس والجيش

صور.. المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ويدعمون الرئيس والجيش

غرائب الدورى المصري.. سبايدر مان يظهر فى مباراة الطلائع وبيراميدز "فيديو"

غرائب الدورى المصري.. سبايدر مان يظهر فى مباراة الطلائع وبيراميدز "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة