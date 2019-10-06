صور.. رئيس مجلس الدولة والأمين العام وعمرو موسى بعزاء المستشار محمد المهدى

كتب أحمد عبد الهادى - تصوير السعودى محمود

قدم محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، وأسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والدكتور أحمد زكى بدر، والدكتورعمرو موسي، والدكتورمصطفي الفقى، واجب العزاء لأسرة المستشار الراحل محمد أمين المهدى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وزير العدالة الانتقالية الأسبق، والقاضى بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بمسجد عمر مكرم.

وتولى المهدى رئاسة مجلس الدولة والمحكمة الادارية العليا فى الفترة من أول أكتوبر 2000 وحتى نهاية سبتمبر 2001، وتميزت أحكامه بالجرأة والقوة الفنية وإحكام الصياغة، اختير بعدها عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.

وشغل منصب عضو اللجنة الاستشارية العليا لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، بالإضافة إلى عضوية اللجنة القومية للتحقيق وتقصى الحقائق فى شأن أحداث ثورة 25 يناير 2011، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه عضوا المجلس القومى لحقوق الإنسان.



