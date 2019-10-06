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صور.. المصريون يصطحبون أطفالهم لـ"البانوراما" فى احتفالات نصر أكتوبر

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:22 م
صور.. المصريون يصطحبون أطفالهم لـ"البانوراما" فى احتفالات نصر أكتوبر بانوراما حرب أكتوبر
كتب زكى القاضى تصوير خالد كامل

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واصلت بانوراما حرب أكتوبر، فتح أبوابها أمام الجمهور، وذلك فى الذكرى الـ46 لحرب أكتوبر، وتستمر حتى العاشر من أكتوبر على فترتين الصباحية من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا، والفترة المسائية من السادسة حتى التاسعة مساء، وذلك حرصا من القوات المسلحة على إثراء الفكر الثقافى للجماهير وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية على مر العصور.

البانوراما فى احتفالات نصر أكتوبر (1)

وواصل الأهالى والأسر المصرية، زيارتهم للمعرض السنوى الثانى عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر2019"، والذى يستمر حتى العاشر من أكتوبر الجارى ببانوراما حرب أكتوبر، حيث يشمل المعرض جناحًا للأنشطة الفنية يضم عددًا من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكيتات التى تجسد ملاحم وبطولات حرب أكتوبر وتلاحم الجيش بالشعب لطلبة الجامعات والمدارس المصرية وقيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بالإضافة إلى جناح لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية يتيح البيع المباشر للمواطنين لكافة منتجات الجهاز بأسعار مخفضة.

البانوراما فى احتفالات نصر أكتوبر (2)

ويشتمل المعرض أيضًا على عروض فنية للموسيقات العسكرية، وعروض فنية ومسرحية وندوات شعرية غنائية والعديد من المسابقات الفنية (كورال- شعر- قصة- رسم) بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الفنية للجامعات، بالإضافة إلى عرض الصوت والضوء الذى يحكى قصة العبور واستعادة سيناء، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بمشاركة الشركة العربية العالمية للبصريات.

 

 
البانوراما فى احتفالات نصر أكتوبر (3)
 

 

البانوراما فى احتفالات نصر أكتوبر (4)
 

 

البانوراما فى احتفالات نصر أكتوبر (5)
 

 

البانوراما فى احتفالات نصر أكتوبر (6)
 

 

البانوراما فى احتفالات نصر أكتوبر (7)
 

 

البانوراما فى احتفالات نصر أكتوبر (8)
 

 

البانوراما فى احتفالات نصر أكتوبر (9)
 

 

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البانوراما فى احتفالات نصر أكتوبر (11)
 

 

البانوراما فى احتفالات نصر أكتوبر (12)
 

 

البانوراما فى احتفالات نصر أكتوبر (13)
 

 

البانوراما فى احتفالات نصر أكتوبر (14)
 

 

البانوراما فى احتفالات نصر أكتوبر (15)
 

 

البانوراما فى احتفالات نصر أكتوبر (16)
 

 

البانوراما فى احتفالات نصر أكتوبر (17)
 

 

البانوراما فى احتفالات نصر أكتوبر (18)
 

 

البانوراما فى احتفالات نصر أكتوبر (19)
 

 


حرب اكتوبر

6 اكتوبر

انتصارات اكتوبر

الجيش المصرى

القوات المسلحه

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