صور.. المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ويدعمون الرئيس والجيش

كتب محمد عطية

أقام أعضاء الجالية المصرية نيوريوك، احتفالية كبرى فى ميدان "تايم سكوير" أشهر ميادين مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الاحد، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وانتشرت أعلام مصر، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي ميدان "تايم سكوير"، فى نيويورك، في إطار احتفالية الجالية المصرية بنصر أكتوبر.

وردد أبناء الجالية المصرية الهتافات والأغاني الوطنية، منها "تحيا مصر"، وتأتى هذه الاحتفالية بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد وتأكيدا لدعم الدولة المصرية والرئيس السيسى وتوجيه التحية إلى الجيش المصرى العظيم.

فى سياق متصل، شارك العشرات من أبناء الجالية المصرية فى العاصمة الألمانية برلين فى وقفة للاحتفال بالذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة أمام السفارة المصرية، رافعين أعلام مصر.











































