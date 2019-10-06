سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ويدعمون الرئيس والجيش

الأحد، 06 أكتوبر 2019 08:05 م
صور.. المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ويدعمون الرئيس والجيش مصريون يحتفلون بنصر أكتوبر في نيوريوك
كتب محمد عطية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام أعضاء الجالية المصرية نيوريوك، احتفالية كبرى فى ميدان "تايم سكوير" أشهر ميادين مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الاحد، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وانتشرت أعلام مصر، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي ميدان "تايم سكوير"، فى نيويورك، في إطار احتفالية الجالية المصرية بنصر أكتوبر.

وردد أبناء الجالية المصرية الهتافات والأغاني الوطنية، منها "تحيا مصر"، وتأتى هذه الاحتفالية بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد وتأكيدا لدعم الدولة المصرية والرئيس السيسى وتوجيه التحية إلى الجيش المصرى العظيم.

فى سياق متصل، شارك العشرات من أبناء الجالية المصرية فى العاصمة الألمانية برلين فى وقفة للاحتفال بالذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة أمام السفارة المصرية، رافعين أعلام مصر.  

المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر (1)
 

المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر (2)
 

المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر (3)
 

المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر (4)
 

المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر (5)
 

المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر (6)
 
 
 
مصريون يحتفلون بنصر أكتوبر في نيوريوك (1)
 

 

مصريون يحتفلون بنصر أكتوبر في نيوريوك (2)
 

 

مصريون يحتفلون بنصر أكتوبر في نيوريوك (3)
 

 

مصريون يحتفلون بنصر أكتوبر في نيوريوك (4)
 

 

مصريون يحتفلون بنصر أكتوبر في نيوريوك (5)
 

السيسي

احتفالية

المصريون بالخارج

تايم سكوير

نيوريوك

نصر اكتوبر

الجيش المصري

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. وقفة احتفالية للمصريين بألمانيا بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر

الأحد، 06 أكتوبر 2019 07:05 م

فى ذكرى حرب أكتوبر.. أقوى 6 أسلحة توصل إليها العالم خلال سنوات

الأحد، 06 أكتوبر 2019 07:00 م

صور.. "النقل" تعلن رسميا الاتفاق مع "ترانسماش" الروسية على توريد العربة النموذج لمصر قبل نهاية أكتوبر.. إجراء اختباراتها على خطوط السكة الحديد المصرية لمدة شهرين.. وشحن أول دفعة من العربات الجديدة يناير المقبل

الأحد، 06 أكتوبر 2019 07:00 م

الشعب والجيش سطرا ملحمة بطولية تاريخية فى كل معارك مصر.. المقاومة بـ56 وحرب أكتوبر وثورة يونيو خير دليل.. أيمن أبو العلا: اصطفاف المصريين خلف الجيش سبب انتصاراتهم.. وبرلمانى: الشعب وقواته المسلحة صمام الأمان

الأحد، 06 أكتوبر 2019 07:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى اليوم الاحد 6 / 10 / 2019

جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى اليوم الاحد 6 / 10 / 2019

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

فيديو.. الأسمرات جنة الغلابة.. حكايات الأهالى مع حياتهم الجديدة

فيديو.. الأسمرات جنة الغلابة.. حكايات الأهالى مع حياتهم الجديدة

قرية الياسمين.. أرض تصدير العطور والجمال من مصر للعالم.. فيديو

قرية الياسمين.. أرض تصدير العطور والجمال من مصر للعالم.. فيديو

اليوم السابع.. السيسي يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور

اليوم السابع.. السيسي يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور

الآلاف يتظاهرون فى باريس ضد قانون التخصيب للعازبات والمثليات

الآلاف يتظاهرون فى باريس ضد قانون التخصيب للعازبات والمثليات

صور.. المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ويدعمون الرئيس والجيش

صور.. المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ويدعمون الرئيس والجيش

غرائب الدورى المصري.. سبايدر مان يظهر فى مباراة الطلائع وبيراميدز "فيديو"

غرائب الدورى المصري.. سبايدر مان يظهر فى مباراة الطلائع وبيراميدز "فيديو"

تغييرات بالجملة فى تشكيل الزمالك أمام نادى مصر بسبب الغيابات والمستبعدين.. الونش يجاور عبد السلام فى الدفاع.. زيزو وأوباما بدلاً من حامد وساسى فى الوسط.. كريم بامبو يعود بعد غياب.. وعمر السعيد يقود الهجوم

تغييرات بالجملة فى تشكيل الزمالك أمام نادى مصر بسبب الغيابات والمستبعدين.. الونش يجاور عبد السلام فى الدفاع.. زيزو وأوباما بدلاً من حامد وساسى فى الوسط.. كريم بامبو يعود بعد غياب.. وعمر السعيد يقود الهجوم

غدا.. أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة جنة بتهمة تعذيب حفيدتها بالدقهلية

غدا.. أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة جنة بتهمة تعذيب حفيدتها بالدقهلية

وولفرهامبتون يسعد ليفربول بإسقاط مانشستر سيتي في عقر داره.. الذئاب تلتهم كتيبة جوارديولا بثنائية مثيرة.. السماوي يبتعد بفارق 8 نقاط عن ليفربول متصدر الدوري الانجليزي.. 3 أرقام سلبية للسماوي بعد الهزيمة الثانية

وولفرهامبتون يسعد ليفربول بإسقاط مانشستر سيتي في عقر داره.. الذئاب تلتهم كتيبة جوارديولا بثنائية مثيرة.. السماوي يبتعد بفارق 8 نقاط عن ليفربول متصدر الدوري الانجليزي.. 3 أرقام سلبية للسماوي بعد الهزيمة الثانية

الداخلية العراقية: مقتل 104 وإصابة أكثر من 6000 فى اضطرابات البلاد

الداخلية العراقية: مقتل 104 وإصابة أكثر من 6000 فى اضطرابات البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة