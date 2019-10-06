صور.. الشرطة تنهى سلسال الدم وتصلح بين عائلتين فى خصومة ثأرية بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي ـ أسيوط هيثم البدري

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط فى عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بدائرة مركز شرطة أبوتيج، وذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للعمل على إنهاء النزاعات الثأرية بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، القيادات الشعبية، التنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك إنفاذاً لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع، من شرور الجريمة وأثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.