سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:56 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

صور.. الحديقة الدولية تحتفل بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر

الأحد، 06 أكتوبر 2019 04:03 م
صور.. الحديقة الدولية تحتفل بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر الحديقة الدولية تحتفل بذكرى نصر أكتوبر
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت الحديقة الدولية بمدينة نصر احتفالات بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر، الذى تحتفل به مصر، حيث نظمت الحديقة عدة احتفالات شعبية أمام الجناح المصرى بالحديقة بمشاركة الجمهور.

وقال اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، إنه تم تنظيم عدد من الاحتفالات الشعبية بالتنسيق مع وزارة الثقافة، مشيرا إلى أن الحديقة شهدت إقبالا كبيرا اليوم.

وأضاف رئيس الحدائق المتخصصة، لـ" اليوم السابع"، أنه من المقرر أداء مسرحية على مسرح وزارة الثقافة الموجود بالحديقة، للاحتفال بذكرى أكتوبر المجيدة.

IMG-20191006-WA0003
 

 

IMG-20191006-WA0004
 

 

IMG-20191006-WA0005
 

 

IMG-20191006-WA0006
 

 

 
IMG-20191006-WA0008
 

 

IMG-20191006-WA0009
 

 


القاهرة

الحديقة الدولية

مدينة نصر

نصر اكتوبر

احتفالات نصر اكتوبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مرتضى منصور: اتخذنا قرارات فى الغرف المغلقة.. والتغيير فى جهاز ميتشو وارد

مرتضى منصور: اتخذنا قرارات فى الغرف المغلقة.. والتغيير فى جهاز ميتشو وارد

المرور: إعادة فتح كوبرى أكتوبر اتجاه مدينة نصر بعد انتهاء الإصلاحات

المرور: إعادة فتح كوبرى أكتوبر اتجاه مدينة نصر بعد انتهاء الإصلاحات

بعد تعادل الزمالك.. عمرو أديب للأهلى: خلى درع الدورى عندك.. كفاية وجع القلب

بعد تعادل الزمالك.. عمرو أديب للأهلى: خلى درع الدورى عندك.. كفاية وجع القلب

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية بتونس تبلغ 41.3 %.. إسرائيلى يقتل زوجته أمام طفلته ويحاول الانتحار.. كاليفورنيا تضم أكثر مدن الولايات المتحدة بؤسا

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية بتونس تبلغ 41.3 %.. إسرائيلى يقتل زوجته أمام طفلته ويحاول الانتحار.. كاليفورنيا تضم أكثر مدن الولايات المتحدة بؤسا

جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى اليوم الاحد 6 / 10 / 2019

جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى اليوم الاحد 6 / 10 / 2019

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

فيديو.. الأسمرات جنة الغلابة.. حكايات الأهالى مع حياتهم الجديدة

فيديو.. الأسمرات جنة الغلابة.. حكايات الأهالى مع حياتهم الجديدة

قرية الياسمين.. أرض تصدير العطور والجمال من مصر للعالم.. فيديو

قرية الياسمين.. أرض تصدير العطور والجمال من مصر للعالم.. فيديو

اليوم السابع.. السيسي يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور

اليوم السابع.. السيسي يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور

الآلاف يتظاهرون فى باريس ضد قانون التخصيب للعازبات والمثليات

الآلاف يتظاهرون فى باريس ضد قانون التخصيب للعازبات والمثليات

صور.. المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ويدعمون الرئيس والجيش

صور.. المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ويدعمون الرئيس والجيش

غرائب الدورى المصري.. سبايدر مان يظهر فى مباراة الطلائع وبيراميدز "فيديو"

غرائب الدورى المصري.. سبايدر مان يظهر فى مباراة الطلائع وبيراميدز "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة