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صديق قتيل الطالبية: ابن صاحب العقار كسر جمجمته بشومة بسبب ركن دراجة بخارية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:00 م
صديق قتيل الطالبية: ابن صاحب العقار كسر جمجمته بشومة بسبب ركن دراجة بخارية المجنى عليه
كتب بهجت أبو ضيف

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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، للقبض على المتهم بقتل شاب، فى الطالبية، حيث اعتدى عليه بـ"شومة"، مما أسفر عن إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف، أدى إلى مقتله.

عمرو وجيه، صديق المجنى عليه، روى تفاصيل الجريمة، فقال أن الضحية، خالد النبيل ربيع، شاب فى مقتبل حياته، يعمل على دراجته النارية، الخاصة بتوصيل المواطنين، اعتاد ركن دراجته فى جراج مجاور للعقار الذى يقيم به، إلا أنه يوم الحادث، اكتشف أن الجراج مغلق، مما دفعه لركن الدراجة بمخزن خاص بالعقار الذى يقيم به، وهو الأمر الذى أغضب "محمد.ا" ابن مالك العقار.

أضاف صديق الضحية، أن ابن مالك العقار، تشاجر مع "خالد"، لركنه الدراجة البخارية الخاصة به، بمخزن العقار، مما دفع والد الضحية، للتدخل لفض المشاجرة بينهما، واصطحب ابنه وصعد لشقته، إلا أن المشاجرة تجددت مرة أخرى، عندما حاول أحد الأشخاص الذى يرتبط بعلاقة قرابة بالمتهم، الصلح بينهما، حيث انتهز المتهم الفرصة، واعتدى على المجنى عليه بشومة، فأصابه بمنطقة الرأس، وفر هاربا.

تابع صديق المجنى عليه حديثه قائلا، أنه تم نقله إلى المستشفى، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة، وإجراء عملية جراحية له، حيث أثبت التقرير الطبى، أنه يعانى من كسر مضاعف بالجمجمة، ونزيف، بالإضافة إلى كدمة شديدة بالمخ، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفى كامل، من الناحية اليسرى.

وقال صديق الضحية، أن "خالد" تدهورت حالته الصحية، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وهو ما اثار مشاعر الحزن بين أفراد عائلته وأصدقائه، الذين يطالبون، بضبط المتهم، وسرعة إحالته للمحاكمة، لإصدار حكم قضائى عادل بحقه.

 


جريمة قتل

قتل شاب

ركن دراجة بخارية

قسم الطالبية

امن الجيزة

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