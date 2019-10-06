شاهد..مهربو المخدرات ينقذون خفر السواحل خلال مطاردتهم فى إسبانيا

محمد عبد المجيد

نسمع كثيرا عن قيام قوات خفر السواحل، بإنقاذ مهربين تحطمت قواربهم، لسبب أو آخر فى البحر، لكن أن يحدث العكس فهذا بالتأكيد حدث فريد.

3 من أفراد الشرطة الإسبانية سقطوا فى البحر بعد أن فقدوا السيطرة على القارب، وخرج عن السيطرة، أثناء مطاردة بالزوارق السريعة لعصابة من مهربى المخدرات.

ويبدو أن الشهامة دبت فى أفراد العصابة، الذين أوقفوا عملية الهروب من أجل إنقاذ رجال خفر السواحل، وسحبهم إلى بر الأمان، حسبما ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية.

وقعت الحادثة الغريبة الجمعة، أثناء مطاردة بين الشرطة وعصابة تهريب مخدرات مؤلفة من 4 مهربين عند السواحل الجنوبية لإسبانيا، وفقا لبيان صادر عن الشرطة.

وخلال المطاردة، اصطدم زورقا الشرطة والعصابة، الأمر الذى نجم عنه سقوط 3 من عناصر الشرطة فى البحر بعد أن خرج زورقهم عن السيطرة.