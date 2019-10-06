سلطات فرنسا تفرج عن زوجة منفذ حادث طعن باريس بعدم تورطها فى الواقعة

كتب أحمد علوى

أفرجت السلطات الفرنسية، اليوم عن زوجة الشرطى منفذ حادث الطعن ضد 4 من زملائه، ميكائيل هاربون، والبالغة من العمر 38 عاما، عقب انتهاء التحقيقات معها، بعد احتجازها لأكثر من 3 أيام فى مركز الشرطة.

ووفقاً لقناة لو باريزيان الفرنسية كشف تحليل الهواتف الخاصة بالزوجين فتبين أن القاتل تبادل 33 ​​رسالة نصية مع زوجته فى صباح يوم الحادث.

ووفقاً لتقرير نيابة مكا"فحة الإرهاب، انه خلال هذه المحادثة ، أدلى الجانى بتصريحات ذات دلالة دينية بحتة انتهت بهذين التعبيرين:" الله أكبر "ثم" أنا نبينا الحبيب محمد ، ونتأمل فى القرآن "، وصرح المدعى العام لمكافحة الإرهاب جان فرانسوا ريكارد فى مؤتمر صحفى، قائلاً إن هذه المرأة ، من أصل مغربى ، وليست متورطة.

فى التبادلات ، لم تجد الشرطة أى دليل على أنها حرضت زوجها على الفعل، ووفقا للتحقيقات، اعتقدت فعلا أن زوجها أراد إنهاء حياته.