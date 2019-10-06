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سقوط عاطلين بحوزتهما 11 كيلو حشيش داخل سيارة بالطريق الإقليمى فى البساتين

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:56 م
سقوط عاطلين بحوزتهما 11 كيلو حشيش داخل سيارة بالطريق الإقليمى فى البساتين مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد - سليم على

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تمكن رجال مباحث مدير أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من إلقاء القبض على عاطلين أثناء استقلالهما سيارة بداخلها 11 كيلو حشيش قبل بيعها على عملائهما فى البساتين، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات وبصحبتهم القوة المرافقة، بالطريق الإقليمي بمنطقة بين الجبلين ـ دائرة قسم شرطة البساتين، من ضبط كل من، "يحيى. م. س" 33 سنة عاطل ومقيم أول شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء و"إبراهيم. م. س" 18 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان، أثناء استقلالهما سيارة نقل ماركة شيفروليه زرقاء اللون قيادة المتهم الأول. وبحوزتهما "11 كيلو و660 جرام حشيش، و5.570 جنيه، و2 هاتف محمول". 
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

مباحث القاهرة

الاتجار بالمخدرات

البساتين

بيع مخدرات

تجارة مخدرات

اليوم السابع بلس

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