روسيا تطور أنظمة لحماية الأقمار الصناعية من الحرب الإلكترونية

وكالات

أعلن رئيس أركان الجيش الخامس عشر لقوات الفضاء الجوية الروسية، أناتولي نيستيتشوك، أن روسيا تطور وسيلة تحمي الأقمار الصناعية في المدار من التدخل الإلكتروني.

وقال نيستيتشوك في مقابلة مع محطة إذاعة "إيخو موسكفي" صدى موسكو، من المرجح أن يفكر الأعداء المحتملون في تعطيل الأقمار الصناعية عن طريق التدخل الإلكتروني.

ووفقا لما نشره موقع سبوتينك، أضاف أن روسيا تعمل في هذا الاتجاه بإحكام شديد، بإنشاء أنظمة تحمي مجموعتها المدارية من التأثيرات الخارجية، بما في ذلك التأثيرات الراديوية الإلكترونية.

وأشار إلى أن الموضوع الآن مغلق، ولكنه أكد أنه تم إجراء الكثير من الأعمال تخص هذا الاتجاه.

كما أكد نيستيتشوك أيضا أن اختبارات الطيران للقمر الصناعي الجديد "غلوناس-كي" قد اكتملت الآن.