وطالبت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، فى بيان لها المجتمع الدولى، بكل مؤسساته، بالضغط على تركيا لمنعها من القيام بأى "عدوان يهدد أمن المنطقة واستقرارها".

وحثت الاتحاد الأوروبى والقوى الفاعلة فى سوريا، بما فيها التحالف الدولى، على اتخاذ مواقف تحد من التهديد والخطر التركي.

لكنها أشارت أيضا إلى أنها "لن تتردد في تحويل أي هجوم (تركى) غير مبرر إلى حرب شاملة" للدفاع عن منطقتها فى شمال شرق سوريا.

جاء ذلك ردا على تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فى وقت سابق السبت، بتنفيذ عملية عسكرية جوية وبرية شرقى الفرات السبت أو الأحد تستهدف المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقى نهر الفرات فى سوريا.