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رئيس وزراء اليمن: لا نزال نستلهم معانى البطولة والتضحية من ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:33 م
رئيس وزراء اليمن: لا نزال نستلهم معانى البطولة والتضحية من ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة رئيس الوزراء اليمنى معين عبدالملك
وكالات

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قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إننا لا نزال نستلهم معاني البطولة والتضحية والفداء من ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي سطرها الجيش المصري دفاعا عن بلده وأمته العربية باذلا في سبيل هذه الغاية خيرة أبناء مصر.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء في برقية بعثها عبد الملك، اليوم الأحد، إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، هنأه فيها بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

وأعرب عبد الملك في برقيته" عن أحر التهاني وأصدق التبريكات باسمه ونيابة عن الحكومة والشعب اليمني للدكتور مدبولي ومن خلاله لجميع أبناء الشعب المصري الشقيق بهذه الذكرى العظيمة، وعن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه ولمصر وشعبها الشقيق والكريم المزيد من التقدم والازدهار، وللعلاقات اليمنية المصرية مزيدا من التطور والنماء.

وثمن رئيس الوزراء اليمني المواقف العروبية المشهودة للجيش المصري في مساندة ثورة الـ"26" من سبتمبر المجيدة 1962، وما قدمته في سبيل ذلك من تضحيات انتصارا لليمن.


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