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رئيس قبرص: تصريحات بومبيو حول الانتهاكات التركية رسالة قوية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 07:14 م
رئيس قبرص: تصريحات بومبيو حول الانتهاكات التركية رسالة قوية الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس
أ ش أ

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قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول الإجراءات غير القانونية التي تنفذها تركيا مع قبرص في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها تعد بمثابة رسالة قوية.

وأشارت وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) اليوم الأحد، إلى أن بومبيو كان قد أعلن، أمس السبت، إبلاغ واشنطن لأنقرة رفضها لعمليات التنقيب غير القانونية في منطقة شرق البحر المتوسط، قائلا: "أبلغنا الأتراك بأن التنقيب غير القانوني أمر غير مقبول وسنستمر في اتخاذ إجراءات دبلوماسية للتأكد من أننا، كما هو الحال دائما، نضمن حدوث النشاط القانوني".

وكانت السلطات القبرصية أدانت - في وقت سابق - دخول سفينة تنقيب تركية جديدة إلى مناطق تابعة لها، معتبرة ذلك "تصعيدا خطيرا" لانتهاكات أنقرة لسيادة قبرص، مؤكدة أن عمليات التنقيب التركية تنتهك القانون الدولي وتمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم جمهورية قبرص في 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة وتجاهلت العديد من قرارات الأمم المتحدة، وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد انتهت في صيف 2017 في منتجع (كران مونتانا) السويسري دون التوصل لحل.

 

 


قبرص

تركيا

بومبيو

تنقيب

الغاز

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