رئيس حزب الوفد من بورسعيد: الفترة الحالية حرجة وتحتاج يقظة المصريين

بورسعيد محمد فرج

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد أن الفترة التى تمر بها مصر فترة حرجة وتحتاج منا جميعا رجال ونساء وشباب وشيوخ أن نكون يقظين لأن مصر تواجه أشرس حروب الجيل الرابع التى تهدف بإسقاط مؤسسات الدولة لأنها تصدر الإرهاب والحرب الإقتصادية والمؤمرات والدسائس والإشاعات.

جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين مبادرة الوفد مع المرأة الذى عقد مساء أمس بالمركز الثقاقى بمحافظة بورسعيد برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقة والدكتور ياس الهضيبى نائب رئيس الحزب واعضاء الهيئة العاليا لحزب الوفد وبحضور لفيف من القيادات الحزبية بـــ بمحافظة الشرقية والسويس والإسماعيلية ودمياط والقاهرة والجيزة .

ولفت إلى أن حروب الجيل الرابع تعتمد على التكنولوجيا الحديثة من خلال السوشيا مديا وصفحات التواصل الإجتماعى ومن ثم فإن حزب الوفد لديه رؤية للتصدى لهذه الحرب بان نكون مستعدين إستعدادا كاملا لأسلحة الخصم من خلال الإعلان المقرؤء والمسموع والمرئى لمواجهة هذه الحرب الشرسة بكل ما أتيناه من قوة لمواجهة الحقيقة .

وقال أبوشقة لسنا على إستعداد أن نتستر على أخطاء تضر على سلامة وامن الوطن فضلا عن تشكيل لجنة من الخبراء والفنيين لوضع خطط لمواجهة الإرهاب من خلال قنوات متخصصة تتصدى للأكاذيب وتوضح الحقائق لردع كل من تسول له نفسه سواء كان نظاما او غيره كل فى موقعه لكشف المخططات التى تحاك بمصر وشعبها .

وأضاف رئيس حزب الوفد أنه واجب علينا أن نكون أمام مواجهة حقيقة ومشكلات حقيقة متمثلة فى الزيادة السكنية السنوية التى تصل 2 مليون 750 ألف مولود بمعنى أن 2050 سوف يصل عدد السكان لــ 200 مليون رغم حصة المياة المحدودة .

ومن جهة أخرى أكد أبو شقة بأن حزب الوفد أمام إختيار حقيقى لمواجهة إنتخابات المحليات والنواب ولا بد أن نكون على إستعداد كامل فبقائى مرهون بأن يكون لدينا نسبة مشرفة تتناسب مع قيمة وقامة التاريخ الوطنى للوفد .

وفى سياق متصل أكد أن المرأة المصرية والمرأة الوفدية بوجه خاص لابد أن يكون تمثليها فى البرلمان والمحليات مش أقل من 25 % فضلا أن تاريخ المرأة المصرية تاريخ مشرف ونضالى وبطولى من خلال إستشهادها فى ثورة 1919 .