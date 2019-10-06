سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة العريش: نستلهم روح أكتوبر فى تطوير جامعة العريش

الأحد، 06 أكتوبر 2019 11:26 ص
رئيس جامعة العريش: نستلهم روح أكتوبر فى تطوير جامعة العريش الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، التهنئة للشعب المصرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر .

وقال رئيس جامعة العريش، فى تصريح لـ "اليوم السابع" ، نهنئ الشعب المصرى العظيم والقوات المسلحة المصرية الباسلة بالعيد السادس والأربعين لنصر أكتوبر العظيم .

أضاف نحن فى جامعة العريش نستلهم روح انتصارات أكتوبر فى مسيرة تطوير جامعة العريش بمشروعات تسير جنبا بجنب بأكبر المشروعات التنموية السكنية والغير سكنية والإنتاجية التى تمت على أرض الفيروز .

وقال نعد فى يوم ذكرى النصر أن تستمر جامعة العريش قاطرة التنمية فى جميع المجالات ومنارة العلم والثقافة والتنوير على أرض سيناء الحبيبة وتحيا مصر العظيمة وجيشها العظيم المنتصر .

وكان الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، أعلن إنه مقرراً بدء افتتاح وتشغيل مشروعات الاستزارع السمكى وإنتاج السمان والأرانب واللحوم بجامعة العريش، منتصف أكتوبر الجارى، إحتفالا بذكرى انتصار أكتوبر .

وقال رئيس جامعة العريش فى تصريحات صحفية له، أن الافتتاح الرسمى للمشروعات يجرى التجهيز له ليتواكب مع احتفالات مصر بذكرى أعياد النصر وانتصارات أكتوبر ومقرراً أن يشهده لفيف من القيادات والرموز.

وأشار أن المشروعات المقرر افتتاحها هى مشروع الاستزراع السمكى الذى يعد الوحيد من نوعة على مستوى جامعات مصر، وعلى مستوى محافظة شمال سيناء، ومقرراً من خلال دورة تفريخ وإنتاج عبر 7 وحدات إنتاج أن يتيح توفير فائض من منتج الأسماك، تغطى محافظة شمال سيناء وبطاقة إنتاج سيعلن عنها لاحقا.

أضاف أن المشروع يتضمن مناحى استفادة أخرى منه كموقع تدريب للطلبة والمهتمين بالاستزارع السمكى وترفيه للأسر، لافتا أن أحواض إنتاج الإسماك وصلت لها زريعة الأسماك وبدأت أول مراحل الإنتاج ليكون حصاده مع الافتتاح الرسمى.

وقال أن المشروعات الآخرى المقرر تشغيلها العنابر الخاصة بتربية وإنتاج الأرانب والسمان، والعنبر الخاص بالدواجن وموقع إنتاج اللحوم.

 

 


شمال سيناء

العريش

انتصار اكتوبر

رئيس جامعة العريش

مشروع الاستزراع السمكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو وصور.. جامعة العريش تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بافتتاح مواقع إنتاج جديدة

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 11:14 م

موجز المحافظات.. افتتاح مشروعات إنتاج أسماك ودواجن بجامعة العريش

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 08:21 م

افتتاح مشروعات إنتاج الأسماك والدواجن والسمان بجامعة العريش منتصف اكتوبر

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 10:24 ص

افتتاح 3 مشروعات إنتاجية بجامعة العريش.. تعرف عليها

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 02:51 م

جامعة العريش تواجه ظاهرة احتكار الكتاب الجامعى.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 12:47 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب

تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

أوبزرفر: جونسون يواجه السجن حال رفض تسليم رسائل خاصة بعلاقته بصديقة أمريكية

أوبزرفر: جونسون يواجه السجن حال رفض تسليم رسائل خاصة بعلاقته بصديقة أمريكية

اتحاد الكرة يضع شروطا لحضور قرعة كأس مصر غداً .. تعرف عليها

اتحاد الكرة يضع شروطا لحضور قرعة كأس مصر غداً .. تعرف عليها

سوبر كورة يكشف موقف عمرو السولية من الانضمام للمنتخب

سوبر كورة يكشف موقف عمرو السولية من الانضمام للمنتخب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة