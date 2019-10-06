رئيس جامعة العريش: نستلهم روح أكتوبر فى تطوير جامعة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

قدم الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، التهنئة للشعب المصرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر .

وقال رئيس جامعة العريش، فى تصريح لـ "اليوم السابع" ، نهنئ الشعب المصرى العظيم والقوات المسلحة المصرية الباسلة بالعيد السادس والأربعين لنصر أكتوبر العظيم .

أضاف نحن فى جامعة العريش نستلهم روح انتصارات أكتوبر فى مسيرة تطوير جامعة العريش بمشروعات تسير جنبا بجنب بأكبر المشروعات التنموية السكنية والغير سكنية والإنتاجية التى تمت على أرض الفيروز .

وقال نعد فى يوم ذكرى النصر أن تستمر جامعة العريش قاطرة التنمية فى جميع المجالات ومنارة العلم والثقافة والتنوير على أرض سيناء الحبيبة وتحيا مصر العظيمة وجيشها العظيم المنتصر .

وكان الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، أعلن إنه مقرراً بدء افتتاح وتشغيل مشروعات الاستزارع السمكى وإنتاج السمان والأرانب واللحوم بجامعة العريش، منتصف أكتوبر الجارى، إحتفالا بذكرى انتصار أكتوبر .

وقال رئيس جامعة العريش فى تصريحات صحفية له، أن الافتتاح الرسمى للمشروعات يجرى التجهيز له ليتواكب مع احتفالات مصر بذكرى أعياد النصر وانتصارات أكتوبر ومقرراً أن يشهده لفيف من القيادات والرموز.

وأشار أن المشروعات المقرر افتتاحها هى مشروع الاستزراع السمكى الذى يعد الوحيد من نوعة على مستوى جامعات مصر، وعلى مستوى محافظة شمال سيناء، ومقرراً من خلال دورة تفريخ وإنتاج عبر 7 وحدات إنتاج أن يتيح توفير فائض من منتج الأسماك، تغطى محافظة شمال سيناء وبطاقة إنتاج سيعلن عنها لاحقا.

أضاف أن المشروع يتضمن مناحى استفادة أخرى منه كموقع تدريب للطلبة والمهتمين بالاستزارع السمكى وترفيه للأسر، لافتا أن أحواض إنتاج الإسماك وصلت لها زريعة الأسماك وبدأت أول مراحل الإنتاج ليكون حصاده مع الافتتاح الرسمى.

وقال أن المشروعات الآخرى المقرر تشغيلها العنابر الخاصة بتربية وإنتاج الأرانب والسمان، والعنبر الخاص بالدواجن وموقع إنتاج اللحوم.