سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

"دبى للسلع المتعددة" و"جافزا" يدعمان تدفق التجارة عبر دبى

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:10 م
"دبى للسلع المتعددة" و"جافزا" يدعمان تدفق التجارة عبر دبى "دبى للسلع المتعددة" و"جافزا" يدعمان تدفق التجارة عبر دبى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع مركز دبى للسلع المتعددة، والمنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، اليوم، اتفاقية تعاون لتوفير حلول تخزين وخدمات لوجستية للشركات الأعضاء المسجلة في المنطقة الحرة التابعة للمركز.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة الرؤية الامارتى، بموجب الاتفاقية، ستتيح جافزا للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة إمكانية الاستفادة الكاملة من حلول التخزين والخدمات اللوجستية المتاحة في المنطقة الحرة لجبل علي، بما في ذلك استخدام المستودعات لأغراض التخزين والتسليم بما يشجع ويحفز حركة النشاط التجاري عبر الإمارة. كما ستحصل الشركات الأعضاء في المركز على إعفاء من رسوم التسجيل والترخيص المرتبطة بالخدمة الجديدة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن سليِّم، "بموجب اتفاقنا، ستتمكن الشركات الأعضاء في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة من الوصول إلى أحدث خدمات التخزين والخدمات اللوجستية في جافزا دون أي رسوم إضافية ومن خلال نقطة اتصال واحدة. وتوفر هذه الاتفاقية التعاونية حافزاً قوياً للشركات القائمة في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة للاستفادة من التسهيلات المتاحة في جافزا، مع تبسيط إجراءاتنا الخاصة بالأعمال من أجل مساندة عملائنا. "

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات والرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) محمد المُعلِّم، "يعتبر التعاون ركيزة أساسية لكي نتمكن من تحقيق النمو معاً لأجل الاقتصاد الوطني. ويسرنا في جافزا أن نقدم منتجاً جديداً من شأنه زيادة حركة الأنشطة التجارية في دبي".

وأضاف: "ستستفيد الشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة مما تتمتع به مرافقنا من اتصال بشبكة نقل ومواصلات متعددة الوسائل مما سيعزز قدراتها في تصدير واستيراد السلع من وإلى الإمارة الأمر الذي من شأنه دفع عجلة النمو الاقتصادي لدبي. ويبقى الطرفان ملتزمين التزاماً راسخاً بالمساهمة في تعزيز نمو وازدهار النشاط الاقتصادي والحركة التجارية لدولة الإمارات".


دبى للسلع

جافزا

التجاره فى دبى

الامارات

اخبار الامارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أول قائمة للمنتخب مع البدرى "فى الميزان".. الخبرة تدعم الشباب أمام بتسوانا ومدرب الفراعنة يمنح الوجوه الجديدة "قُبلة الحياة".. عدالة السماء تُنصف عبد الله جمعة وفتحى يعود للحسابات الفنية لأول مرة بعد المونديال

أول قائمة للمنتخب مع البدرى "فى الميزان".. الخبرة تدعم الشباب أمام بتسوانا ومدرب الفراعنة يمنح الوجوه الجديدة "قُبلة الحياة".. عدالة السماء تُنصف عبد الله جمعة وفتحى يعود للحسابات الفنية لأول مرة بعد المونديال

تريزيجيه يحتفل بمولوده الأول "يزن" على تويتر

تريزيجيه يحتفل بمولوده الأول "يزن" على تويتر

الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب

الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب

تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة