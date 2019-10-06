حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

كتب زكى القاضى

يحتفل المصريون بالذكرى الـ46 لحرب أكتوبر، والتى انتصر فيها الشعب المصرى وقواته المسلحة، على العدو الإسرائيلى، واستطاع أن يستعيد أرضه، ويحطم أسطورة الجيش الذى لا يقهر، والتى صنعها الإسرائيليون عن أنفسهم.

وواصل الجيش المصرى تضحياته فى سبيل الحفاظ على سيناء، على مدار 46 عاما، وقبل ذلك أيضا، وكان حائط الصد الأول للدفاع عن الوطن ككل، وعن سيناء بشكل خاص، ولم يكن هناك فرقا بين مقاتل وآخر، فكلهم يضحون بدمائهم فى سبيل حماية الوطن، من الشهيد عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، مرورا بالعميد إبراهيم الرفاعى، قائد المجموعة 39 قتال، وحتى الشهيد أحمد منسى، بطل الكتيبة 103 صاعقة، ومازالت سير الأبطال ممتدة، فى سبيل حماية الوطن.

وينشر "اليوم السابع"، فى الذكرى 46 لحرب أكتوبر، بعض صور الشهداء، والذين يجب تقديم التحية لهم ولأسرهم، على ما بذلوه فى سبيل حماية الوطن والشعب المصرى.