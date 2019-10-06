حجز طالبين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه فى المعادى

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور،حجز طالبين 24 ساعة على ذمة التحقيق أثناء سرقتهما شخصين بالإكراه بمنطقة المعادى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى، مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين المعادى بمنطقة السرايات، تمكنت من ضبط كلا من "عمرو. م. ع"، 20 سنة، طالب وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، و"محمد. ه"، 19 سنة، طالب حال شروعهما فى سرقة هاتف محمول، سلسلة فضة كرها عن كلا من "عبد الرحمن. ن"، 16 سنة، طالب ومقيم المنطقة الخامسة ـ دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، و"مروان. م"، 17 سنة، طالب تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة المتهم الأول.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليهما اتهماهما بسرقتهما بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.