حبس مدرس استعان بابنه لسرقة والدته بالإكراه لشراء مخدرات فى مصر القديمة

كتب سليم على

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس مدرس ونجله، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتورطهما فى سرقة شقة والدة الأول، لشراء مواد مخدرة، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على أسباب الواقعة لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا يفيد بأن "ن.ا.ع" 79 سنة، ربة منزل، أثناء تواجدها بمسكنها حضرت طليقة نجلها "ر. ع. ز"، وعقب انصراف الأخيرة، فوجئت بدخول شخصين ملثمين للشقة، والاستيلاء على هاتف محمول ومشغولات ذهبية عبارة عن "2 غويشة"، واتهمت سالفة الذكر بأنها وراء ارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها نجل المجنى عليها "محمد. ع. س" 45 سنة، مدرس، ونجله "ك. م. ع" 17 سنة طالب.

تبين من الفحص، أن سالفى الذكر من متعاطى مخدر "الأستروكس"، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما.

بمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه طالب المجنى عليها بمبالغ مالية، إلا أنها رفضت فخططا لارتكاب الواقعة، وفى سبيل ذلك توجها لمسكن المجنى عليها وارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات.

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك محضر ملحق للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق.