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تعيين خدمات مرورية بشارع المخيم الدائم لتنفيذ مشروع بالوعات صرف الأمطار

الأحد، 06 أكتوبر 2019 07:33 م
تعيين خدمات مرورية بشارع المخيم الدائم لتنفيذ مشروع بالوعات صرف الأمطار المرور-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور بمنطقة شارع المخيم الدائم، والذى سوف يشهد إجراء أعمال لتنفيذ مشروع إنشاء بالوعات صرف الأمطار (بشارع المخيم الدائم) القادم من طريق النصر قبل منزل كوبرى الفنجرى المتجه إلى المخيم مسافة 15م بجوار منزل الكوبرى، ثم قطع طريق المخيم بجوار المنزل للوصول إلى نادى مدينة نصر، على أن تكون مواعيد العمل ليلاً فقط من الساعة 12,05 صباحاً للساعة 6 صباحاً فقط خلال الفترة من يوم 7/10/2019 ولمدة خمسة أيام فقط.

 

وسوف يتم تنفيذ أعمال قطع لشارع المخيم الدائم أمام نادى مدينة نصر على مرحلتين، ولا يتم الانتقال إلى المرحلة التالية إلا عقب الانتهاء من المرحلة السابقة تماماً وإعادة الشىء لأصله، مع ترك مساحة كافية لمرور السيارات، ويتم القطع من الساعة الواحدة صباحاً يوم الجمعة الموافق 11 / 10 / 2019 وحتى الساعة الخامسة صباحاً نفس اليوم، دون غلق للطريق ودون إجراء تحويلات مرورية.

 


مرور القاهرة

المخيم الدائم

مدينة نصر

اعمال تطوير

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