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تطبيق جديد للكشف عن العلامات المبكرة لسرطان العين بين الأطفال

الأحد، 06 أكتوبر 2019 11:30 ص
تطبيق جديد للكشف عن العلامات المبكرة لسرطان العين بين الأطفال تطبيق يكشف عن سرطان نادر للعيون
أ ش أ

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نجح فريق من الباحثين الأمريكيين فى تطوير تطبيق للهاتف الذكى لمساعدة الوالدين على اكتشاف العلامات المبكرة لأمراض العيون المختلفة لدى أطفالهم ، مثل سرطان الشبكية ، وهو سرطان شرس لدى الأطفال .


ويبحث تطبيق" CRADLE " (الكريات البيض بمساعدة الكمبيوتر) عن آثار انعكاسات غير طبيعية من شبكية العين تسمى "ابيضاض الدم البيضاء" ، وهى من الأعراض الرئيسية لسرطان الشبكية، بالإضافة إلى اضطرابات العين الشائعة الأخرى.. يمكن تنزيل التطبيق مجانًا ويمكن العثور عليه تحت اسم "White Eye Detector".


ووجدت الدراسة - التى نشرت فى مجلة (العلوم المتقدمة) - أن التطبيق هو أداة فعالة لزيادة فحص ابيضاض الدم السريرى ، مما يسمح للوالدين بفحص أطفالهم بكفاءة وفعالية فى كثير من الأحيان طوال نموهم.


وقال الباحث فى الدراسة برايان ف. شو من جامعة بايلور بالولايات المتحدة "نشتبه فى أن التطبيق سيكتشف ابيضاض الدم المرتبط بإضطرابات أخرى أكثر شيوعا وبعض الأمراض النادرة" ، ولقد كنا على صواب حتى الآن واستخدمه بعض الأطباء للكشف عن إعتام عدسة العين ، وطبقة الألياف العصبية لشبكية المايلين ، والخطأ الانكسارى ، ومرض كوتس ، وبالطبع سرطان الشبكية".


ووجد الباحثون أن التطبيق أكثر فعالية ببساطة من خلال اتساع وتكرار أحجام العينات الخاصة به من الصور العائلية اليومية، بالنظر إلى عدد الصور التى التقطتها العائلة والأصدقاء ومجموعة متنوعة من البيئات، وهناك مجموعة متنوعة من الفرص للضوء للانعكاس عن آفات العين بصرف النظر عن موقعها فى العين، نظرًا لأن خوارزمية التطبيق أصبحت أكثر تعقيدًا ، فقد تحسنت قدرتها على اكتشاف حتى حالات بسيطة من ابيضاض الدم.

 
وأكد الباحثون أن هذا هو واحد من أكثر الأجزاء أهمية فى بناء التطبيق ، وقال الباحث "برايان ف. شو": أردنا أن نكون قادرين على اكتشاف جميع درجات وكثافة ابيضاض الدم بصفتى أحد الوالدين لطفل مصاب بالورم الأرومى الشبكي.


سرطان العيون

الورم الشبكى

شبكية العين

سرطان الشبكية

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