تضامن الأقصر: تكليف دفعة من خريجى الجامعات بآداء الخدمة العامة بإجمالى 1526 مكلف

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، أنه تم البدء فى تكليف الدفعة 93 من خريجى الجامعات من الجنسين من أبناء المحافظة، لأداء الخدمة العامة لمدة عام على مستوى محافظة الأقصر، وذلك إعتباراً من 1 أكتوبر 2019.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر – فى بيان صحفى - أنه يجرى تكليف الإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا، دور أول لعام 2019، كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية، بشرط مضى 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضاً من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2019، مشيراً إلى أن إجمالى عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة اعتباراً من 1 أكتوبر 2019 على مستوى مكاتب الخدمة العامة بمحافظة الأقصر بلغ عدد 1526 مكلف ومكلفة.

يذكر أن الخدمة العامة هى أحد آليات العمل بوزارة التضامن الاجتماعى والتى تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعى أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، وتأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، وتشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية.

وكانت قد كشف محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، أن إدارة الحماية الإجتماعية والإغاثة بالمديرية تسلمت عدد 6757 بطاقة تكافل وكرامة جديدة لحالات ضمانية تم تحديثها، ومنها حالات العجز التى تم تعديل المبالغ المستحقة لها من 323 جنيها إلى 450 جنيها، بالإضافة إلى تسلم عدد 1500 حالة إعادة إصدار تكافل وكرامة.