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تداول 304 شاحنة و63 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:51 م
تداول 304 شاحنة و63 سيارة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 304 شاحنة بضائع و63 سيارة.

 ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لمغادرة ثلاث سفن وهى القاهرة، والحرية، وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 134 شاحنة و43 سيارة، بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين أمانة والحرية وعلى متنهم 78 شاحنة و12 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين إيلة وبريدج وعلى متنهم 14 شاحنة و3 سيارة، فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفرالسفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 78 شاحنة و 5 سيارة. السويس، اخبار السويس، موانى السويس، حركه الموانى

 


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