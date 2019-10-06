سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:04 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

تجديد حبس 6 متهمين 15 يوما فى قضية المحور الإعلامي للإخوان

الأحد، 06 أكتوبر 2019 08:23 م
تجديد حبس 6 متهمين 15 يوما فى قضية المحور الإعلامي للإخوان حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 6 متهمين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم فى اتهامهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية .

والمتهمون المحبوسون على ذمة التحقيقات فى القضية، كل من: "ياسر حسن، ومحمد مصطفي ، ووليد فتحى، وعادل حسن، وإبراهيم سعد الدين، وخالد حمدي، وجهت النيابة إليهم بالقضية 441  لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم  الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.

 

 

 


تجديد حبس 6 متهمين

المحور الإعلامي للإخوان

الانضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى اليوم الاحد 6 / 10 / 2019

جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى اليوم الاحد 6 / 10 / 2019

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

فيديو.. الأسمرات جنة الغلابة.. حكايات الأهالى مع حياتهم الجديدة

فيديو.. الأسمرات جنة الغلابة.. حكايات الأهالى مع حياتهم الجديدة

قرية الياسمين.. أرض تصدير العطور والجمال من مصر للعالم.. فيديو

قرية الياسمين.. أرض تصدير العطور والجمال من مصر للعالم.. فيديو

اليوم السابع.. السيسي يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور

اليوم السابع.. السيسي يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور

الآلاف يتظاهرون فى باريس ضد قانون التخصيب للعازبات والمثليات

الآلاف يتظاهرون فى باريس ضد قانون التخصيب للعازبات والمثليات

صور.. المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ويدعمون الرئيس والجيش

صور.. المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ويدعمون الرئيس والجيش

غرائب الدورى المصري.. سبايدر مان يظهر فى مباراة الطلائع وبيراميدز "فيديو"

غرائب الدورى المصري.. سبايدر مان يظهر فى مباراة الطلائع وبيراميدز "فيديو"

تغييرات بالجملة فى تشكيل الزمالك أمام نادى مصر بسبب الغيابات والمستبعدين.. الونش يجاور عبد السلام فى الدفاع.. زيزو وأوباما بدلاً من حامد وساسى فى الوسط.. كريم بامبو يعود بعد غياب.. وعمر السعيد يقود الهجوم

تغييرات بالجملة فى تشكيل الزمالك أمام نادى مصر بسبب الغيابات والمستبعدين.. الونش يجاور عبد السلام فى الدفاع.. زيزو وأوباما بدلاً من حامد وساسى فى الوسط.. كريم بامبو يعود بعد غياب.. وعمر السعيد يقود الهجوم

غدا.. أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة جنة بتهمة تعذيب حفيدتها بالدقهلية

غدا.. أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة جنة بتهمة تعذيب حفيدتها بالدقهلية

وولفرهامبتون يسعد ليفربول بإسقاط مانشستر سيتي في عقر داره.. الذئاب تلتهم كتيبة جوارديولا بثنائية مثيرة.. السماوي يبتعد بفارق 8 نقاط عن ليفربول متصدر الدوري الانجليزي.. 3 أرقام سلبية للسماوي بعد الهزيمة الثانية

وولفرهامبتون يسعد ليفربول بإسقاط مانشستر سيتي في عقر داره.. الذئاب تلتهم كتيبة جوارديولا بثنائية مثيرة.. السماوي يبتعد بفارق 8 نقاط عن ليفربول متصدر الدوري الانجليزي.. 3 أرقام سلبية للسماوي بعد الهزيمة الثانية

الداخلية العراقية: مقتل 104 وإصابة أكثر من 6000 فى اضطرابات البلاد

الداخلية العراقية: مقتل 104 وإصابة أكثر من 6000 فى اضطرابات البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة