تجديد حبس 6 متهمين 15 يوما فى قضية المحور الإعلامي للإخوان

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 6 متهمين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم فى اتهامهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية .

والمتهمون المحبوسون على ذمة التحقيقات فى القضية، كل من: "ياسر حسن، ومحمد مصطفي ، ووليد فتحى، وعادل حسن، وإبراهيم سعد الدين، وخالد حمدي، وجهت النيابة إليهم بالقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.