بعد غد.. فرنسا تنظم حفل تأبين لضحايا هجوم مقر شرطة باريس بحضور ماكرون

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أعلن قصر الإليزيه، إقامة حفل تأبين لضحايا عملية القتل، التى أودت بحياة أربعة شرطيين، ومنفذ العملية "صاحب فكر متشدد"، بعد غد الثلاثاء، فى الحادية عشرة صباحا حسب التوقيت المحلى للبلاد، بمقر شرطة باريس، بحضور الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وذكر قصر الإليزيه، حسبما ذكرت قناة (بى إف إم) الإخبارية، اليوم الأحد، أن تفاصيل تنظيم حفل التأبين سيتم الإعلان عنها غدا الإثنين، مضيفا أن الرئيس ماكرون وصف هذه العملية بأنها "دراما حقيقية".

وكان رجل يحمل سكينا، قد اقتحم فناء مركز شرطة باريس، وقام بالاعتداء على الشرطيين بداخله، ما أسفر عن مقتل 4 من الشرطة، وذلك قبل أن يستخدم أحد الضباط سلاحه ويقتل منفذ العملية.

يذكر أن، المدعى العام الفرنسى جان فرانسوا ريكارد صرح، أمس السبت، بأنه من المرجح أن يكون منفذ الهجوم على صلة بأعضاء حركة سلفية، مشيرا إلى أن منفذ الهجوم موظف مدنى.

وأشار المدعى العام الفرنسى، أن الجانى لم يكن مدانا فى جرائم سابقة، إلا أنه اتهم بإثارة الشغب منذ عقد.