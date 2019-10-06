سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بعد غد.. فرنسا تنظم حفل تأبين لضحايا هجوم مقر شرطة باريس بحضور ماكرون

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:34 م
بعد غد.. فرنسا تنظم حفل تأبين لضحايا هجوم مقر شرطة باريس بحضور ماكرون الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن قصر الإليزيه، إقامة حفل تأبين لضحايا عملية القتل، التى أودت بحياة أربعة شرطيين، ومنفذ العملية "صاحب فكر متشدد"، بعد غد الثلاثاء، فى الحادية عشرة صباحا حسب التوقيت المحلى للبلاد، بمقر شرطة باريس، بحضور الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
 
وذكر قصر الإليزيه، حسبما ذكرت قناة (بى إف إم) الإخبارية، اليوم الأحد، أن تفاصيل تنظيم حفل التأبين سيتم الإعلان عنها غدا الإثنين، مضيفا أن الرئيس ماكرون وصف هذه العملية بأنها "دراما حقيقية".
 
وكان رجل يحمل سكينا، قد اقتحم فناء مركز شرطة باريس، وقام بالاعتداء على الشرطيين بداخله، ما أسفر عن مقتل 4 من الشرطة، وذلك قبل أن يستخدم أحد الضباط سلاحه ويقتل منفذ العملية.
 
يذكر أن، المدعى العام الفرنسى جان فرانسوا ريكارد صرح، أمس السبت، بأنه من المرجح أن يكون منفذ الهجوم على صلة بأعضاء حركة سلفية، مشيرا إلى أن منفذ الهجوم موظف مدنى.
 
وأشار المدعى العام الفرنسى، أن الجانى لم يكن مدانا فى جرائم سابقة، إلا أنه اتهم بإثارة الشغب منذ عقد.
 

فرنسا

حفل تابين

الرئيس الفرنسى

ماكرون

هجوم مقر الشرطه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإدعاء الفرنسى يجد مؤشرات على تطرف منفذ عملية الطعن بمقر شرطة باريس

السبت، 05 أكتوبر 2019 05:38 م

نيابة مكافحة الإرهاب تتسلم ملف التحقيق فى حادث طعن باريس

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 11:40 م

قائد شرطة باريس يشيد بقاتل منفذ الهجوم على المقر: مثال مشرف للشرطى الفرنسى

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 11:30 م

طبيب نفسى فرنسى: العاملين بمقر شرطة باريس يعانون صدمة نفسية

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 10:46 م

بى بى سى: الضابط منفذ هجوم باريس اعتنق الإسلام قبل 18 شهراً

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 12:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب

الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب

تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

أوبزرفر: جونسون يواجه السجن حال رفض تسليم رسائل خاصة بعلاقته بصديقة أمريكية

أوبزرفر: جونسون يواجه السجن حال رفض تسليم رسائل خاصة بعلاقته بصديقة أمريكية

اتحاد الكرة يضع شروطا لحضور قرعة كأس مصر غداً .. تعرف عليها

اتحاد الكرة يضع شروطا لحضور قرعة كأس مصر غداً .. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة