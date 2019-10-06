بسبب بائعات الهوى والمخدرات..هولندا هتغير أسمها

محمد عبد المجيد

قررت الحكومة الهولندية، تغيير اسم البلد، والامتناع عن استخدام تسمية "هولندا"، نظرا للصورة السيئة التي باتت مقترنة فى الأذهان بهذه التسمية، وفقا لبوابة "Adformatie".

و وفقا لموقع "روسيا اليوم"، ذكرت بوابة "Adformatie" اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار قرار السلطات تحديث البلد، وأن التسمية الحالية تقترن فى أذهان السياح بالمخدرات، وبحى أمستردام المعروف بالفوانيس الحمراء فى إشارة لشارع بائعات الهوى.

وأوضحت "أن السلطات الهولندية تنوي الترويج للتسمية الجديدة (لم تعلن حتى الآن) في المحافل الدولية مثل مسابقة "يوروفيجن-2020"، وكذلك عن طريق منتخب كرة القدم".

وسميت هولندا بهذا الاسم لأن حوالي نصف أراضيها يقع تحت مستوى سطح البحر، كما أن أكثر من خمسي أراضيها كان مغطى بمياه البحر أو المستنقعات.

ويُطلق اسم هولندا أيضًا على مقاطعتين بالبلاد من أصل 12 مقاطعة، وهما مقاطعة شمال هولندا (Noord-Holland) ومقاطعة جنوب هولندا (Zuid-Holland).