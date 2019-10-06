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بدء عملية التصويت فى الانتخابات البرلمانية بالبرتغال

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:28 م
بدء عملية التصويت فى الانتخابات البرلمانية بالبرتغال انتخابات
أ ش أ

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فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الأحد أبوابها أمام الناخبين فى البرتغال للتصويت فى الانتخابات العامة لاختيار أعضاء البرلمان.
وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية أن رئيس الوزراء الاشتراكي الحالي أنطونيو كوستا (58 عاما)، والذي شغل سابقا منصب رئيس بلدية لشبونة، يسعى لأن يتم إعادة انتخابه مرة أخرى.
وأشارت إلى أنه وفقا لاستطلاعات الرأي التي نشرت أول أمس الجمعة، فإن الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه كوستا يتقدم السباق بحصوله على نسبة تتراوح من 36% إلى 39% من الأصوات، متجاوزا بذلك الحزب الاجتماعي الديمقراطي المنتمي إلى يمين الوسط بنسبة من 25% إلى 30%.
ولفتت القناة إلى أنه في حال جاءت نتيجة الانتخابات موافقة لما توصلت إليه استطلاعات الرأي، فهذا سيعيد قبضة الاشتراكيين على البرلمان البرتغالي الذي يتألف من 230 مقعدا، دون أن يتمكنوا من الحصول على أغلبية مطلقة.. ومن ثم سيحتاج كوستا إلى تشكيل ائتلاف من المحتمل أن يكون مع كتلة اليسار أو الحزب الشيوعي أو حزب أصغر كحزب "الناس-الحيوانات-الطبيعة".


البرتغال

الانتخابات البرلمانية بالبرتغال

أنطونيو كوستا

الحزب الاشتراكى البرتغالى

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