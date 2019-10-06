انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار غدا بالقليوبية

تنطلق صباح الغد بمحافظة القليوبية فعاليات المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار" نور حياة" بالمدارس الابتدائية بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التى أطلقها صندوق صندوق تحيا مصر فى العاشر من فبراير الماضي.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية التعليم بمحافظة القليوبية والمشرف العام على أعمال التنفيذ للمبادرة بمدارس المحافظة، إن الحملة تستهدف فى مرحلتها الأولى بالمحافظة 2303 طلاب وطالبات بمدرستى بن خلدون الابتدائية والأمام محمد عبد الابتدائية بإدارة بنها التعليمية .

وأشار "عحلان"، إلى أن المبادرة تنطلق برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وأطلقها صندوق تحيا مصر تفعيلا لتوجيهات الرئيس بمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى طلاب المدارس الابتدائى، مؤكدا أنه تم تشكيل فريق عمل من المديرية مكون من سند حفنى حمودة منسق عام القليوبية بالتعليم لمشروع تحيا مصر وعددا من قيادات المديرية وإدارة بنها التعليمية، وتتم على مدار يومين بالمدرستين للكشف على جميع الطلاب من خلا فرق طبية مدربة على أعلى مستوى .

من جانبه قال تامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى والقائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، أن تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس، يستهدف إجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية فى المدارس الحكومية، على أربعة مراحل وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف اصابتهم حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20 % بين التلاميذ، مشيرا إلى أن إحصاءات المبادرة كشفت أن التلاميذ بالمناطق الريفية أقل عرضة للإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مقارنة بنظرائهم فى المناطق الحضرية.

وأضاف عبد الفتاح، أنه تم التنسيق مع المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقرات كل محافظة، وتوفير منسق بها، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبى، كما تم التنسيق مع مديريات وزارة التربية والتعليم ومديريات وزارة الصحة لتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبى بمدارس المرحلة الابتدائية، وجرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفنى للمبادرة من خلال استشاريها من الأطباء لتقديم النصائح الطبية التى تكفل تلافى الإصابة بأحد مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

وأوضح عبد الفتاح، أنه توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبى على العيون لمساعدة الفرق الطبية على آداء مهامها فى المناطق التى من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبى على العيون وذلك فى خمس محافظات هى: الاسكندرية، الشرقية، المنيا، قنا، والأقصر.

وتتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، جهاز المسح الطبى "موبايل فيجن"، جهاز كشف الشبكية وقاع العين "سلايت لامب"، وجهاز الكشف الالكترونى "ريفركتور"، وجهاز قياس العدسات "ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبى متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجانًا للمواطنين والكشف الطبى على تلاميذ 2200 مدرسة حكومية وتوفير 132 ألف نظارة مجانا.

وقال، "تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة إجراء الكشف الطبى على نحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية فى المدارس الحكومية وتوفير 132 ألف نظارة طبية مجانا خلال العام الدراسى 2019-2020 وذلك فى 5 محافظات جديدة هي: القليوبية، الدقهلية، مطروح، السويس، وبنى سويف، بالإضافة إلى الـ 5 محافظات التى بدأت بها المبادرة خلال الفصل الثانى من العام الدراسى الماضى وهى المنيا، قنا، والأقصر، الشرقية، والاسكندرية ليصبح إجمالى المحافظات التى تعمل بها المبادرة حتى الآن 10 محافظات.

وأجرت المبادرة الكشف الطبى خلال الفصل الثانى من العام الدراسى المنصرم على نحو 100 ألف تلميذ، وقامت بتوفير 12 ألف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم خلال الكشف الطبى مجانا.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر رصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة، لإجراء الكشف الطبى لنحو 2 مليون مواطن، و5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم مليون نظارة طبية للتلاميذ، ونصف المليون نظارة لكبار السن، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية مياه زرقاء مجانا.

وقام الصندوق بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات فى مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118