اليوم السابع.. السيسي يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: السيسى يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور: الشعب المصرى قادر على مواصلة انتصاراته.. مصر ستظل وطنا منصورا مرفوع الراية وشاهدا على انكسارات أعدائه وخيبة أملهم.

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رسائل "النصر" فى الذكرى الـ46 لـ"ملحمة العبور"

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