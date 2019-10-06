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اليوم السابع.. السيسي يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور

الأحد، 06 أكتوبر 2019 08:10 م
اليوم السابع.. السيسي يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: السيسى يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور: الشعب المصرى قادر على مواصلة انتصاراته.. مصر ستظل وطنا منصورا مرفوع الراية وشاهدا على انكسارات أعدائه وخيبة أملهم.

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رسائل "النصر" فى الذكرى الـ46 لـ"ملحمة العبور"

السيسى: الشعب المصرى قادر على مواصلة انتصاراته

مصر ستظل وطنا منصورا مرفوع الراية وشاهدا على انكسارات أعدائه وخيبة أملهم

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اليوم السابع بلس

السيسي

ذكرى اكتوبر

نصر اكتوبر

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