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النقل تعلن الاتفاق مع "ترانسماش" الروسية على توريد عربة "نموذج" قبل نهاية أكتوبر

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:36 م
النقل تعلن الاتفاق مع "ترانسماش" الروسية على توريد عربة "نموذج" قبل نهاية أكتوبر العربات الروسية الجديدة
كتب رضا حبيشى

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أعلن محمد عز، المتحدث الإعلامى لوزارة النقل الاتفاق مع  شركة ترانسماش الروسية المصنعة للعربات الـ 1300 على توريد  إحدى العربتين النموذج  لمصر قبل نهاية شهر أكتوبر الحالى لاختبارها على خطوط السكك الحديدية المصرية، حيث سيجرى الاختبارات له  على لمدة شهرين للتأكد من إجراءات السلامة والأمان لها.

وأضاف المتحدث الإعلامى لوزارة النقل أنه سيتم إرسال العربة النموذج بعد تلافى بعض الملاحظات مثل الالتزام والتدقيق  لوضعية العلم الصحيحة فى الجهتين بعدما لاحظ الوفد  المصرى الذى زارها بالمصنع الروسى قبل توريدها لمصر، حيث قامت الشركة بلف العلم على العربة بالكامل مما جعل العلم على احدى الجهتين ذو وضعية صحيحة وعلى الجهة الأخرى وضعيته مقلوبة.

وأكد المتحدث الإعلامى للوزارة أنه بعد انتهاء اختبار العربة النموذج الثانية في المصنع سيتم توريدها إلى المجر لاختبارها على خطوط السكة الحديد المجرية والحصول على شهادة السلامة الاوربية، على أن يتم يتم البدء الفورى فى  تصنيع 50 عربية أخرى ليتم توريدها  إلى مصر خلال شهر يناير المقبل، بالتوازى مع إجراءات تفعيل التعاون الاستثمارى للصفقة.

وأوضح المتحدث الإعلامى لوزارة النقل أن وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية تسيير فى خطين متوازيين فيما يتعلق بتدعيم أسطول العربات الأول يتمثل في تطوير وإعادة تأهيل عربات الأسطول الحالي للسكة الحديد من خلال التعاون مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، ومن خلال تطوير وتحديث العربات في ورش السكة الحديد مثل كوم أبو راضى حيث تمتلك الهيئة 3174 عربة ركاب ضمن الأسطول الحالى تم فى ورش أبو راضى إعادة تأهيل 30 عربة مكيفة وجار إعادة تأهيل 60 عربة مكيفة أخرى.

ولفت المتحدث الإعلامى أنه تم التعاقد مع سيماف على إعادة تأهيل 200 عربة درجة ثالثة للركاب تم الانتهاء من اعادة تأهيل 52 عربة وجاري إعادة تأهيل 148عربة على أن يتم الإنتهاء من 25 إلى 30 عربة شهريا من هذه العربات كما أنه سيتم توقيع عقد إعادة تأهيل 200 عربة أخرى درجة ثالثة للركاب مع سيماف.

وأشار المتحدث الإعلامى للوزارة أنه سيتم إعادة تأهيل 400 عربة درجة ثالثة للركاب أيضا بمصنع سيماف، مشيرا أنه فى ضوء اهتمام وزير النقل بضرورة تعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية تم التعاقد مع سيماف على تصنيع 140عربة لنقل البضائع ومن المقرر توقيع عقد مع سيماف أيضا لتصنيع  160 عربة بضائع اخرى و75 عربة لنقل الغلال.

وأفاد المتحدث الإعلامى لوزارة النقل أنه الاتجاه الثانى يشمل توقيع عقود لتصنيع وتوريد عربات جديدة مع شركات عالمية مثل ترانسماش الروسية لسد احتياجات السكة الحديد والوصول إلى الطاقة القصوى للتشغيل على الخطوط وبالتالي تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير الأسطول الحالى والتعاقد على عربات ركاب جديدة.

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السكة الحديد

العربات الروسية

هيئة السكة الحديد

قطارات روسية

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