النظر إلى الهاتف بوضعيات خاطئة يزيد من علامات التجاعيد بالرقبة

كتبت هند عادل

تشبه خطوط الرقبة أى تجاعيد أخرى قد تظهر حول الفم أو العينين أو اليدين أو الجبهتين، وفى حين أن التجاعيد هى جزء طبيعي من الشيخوخة إلا أن بعض العوامل مثل التدخين أو التعرض الطويل لأشعة فوق البنفسجية (UV) يمكن أن تجعلها أسوأ.

ووفقا لموقع" healthline" فهناك عدة أسباب لظهور خطوط الرقبة وأهمها: التعرض للشمس فى حين أن الكثير من الناس دقيقون فى وضع واقى الشمس على وجوههم إلا أنهم غالباً ما يتركون الرقبة مكشوفة وغير محمية من أشعة الشمس، وهذا يمكن أن يسبب التجاعيد المبكرة.



علم الوراثة يلعب علم الوراثة دورًا كبيرًا في كيفية وتوقيت ظهور خطوط على البشرة، ويمكن إبطاء علامات خطوط الرقبة عن طريق الترطيب وعدم التدخين ووضع منتجات الوقاية من الشمس. حركات متكررة القيام بحركة واحدة مرارًا وتكرارًا سيؤدي إلى ظهور التجاعيد، ويجب أن يضع الشخص فى اعتباره عدد المرات التي تنظر فيها إلى أسفل أو إلى الجانب، لأن الحركات المتكررة يمكن أن تسبب خطوط الرقبة. كيفية تقليل ومنع خطوط الرقبة قد تؤدى الحركة المستمرة المتمثلة فى النظر إلى الهاتف فى ظهور تجاعيد على الرقبة وتتحول هذه التجاعيد إلى تجاعيد دائمة.