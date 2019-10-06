النحت على الصخور الرملية من داخل معرض تراثنا

كتب أحمد حمادة

قالت أمل منصور فنانة تشكيلية تنحت على الصخور الرملية، إن مشاركتها فى معرض تراثنا ليست الأولى، حيث شاركت فى أكثر من معرض من قبل.

وأضافت أمل منصور لـ"اليوم السابع" أنها من محافظة الوادى الجديد، وأنها اتجهت النحت على الصخور الرملية، حيث إن بلدها عامرة بتلك الصخور، مشيرة إلى أن صحراء الوادى بها ألوان طبيعية مبهرة ويمكن أن تصميم أشكال مختلفة منها تماثيل ومنازل تراثية قديمة.

وأشادت بدعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحرف اليدوية، مطالبة باستثمار الدعم للمشاركة فى مختلف المعارض وتوسيع حجم المشروعات.